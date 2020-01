Alveal sobre las 85 Viviendas: “Esto que pasa es responsabilidad del IPVU ADUS, pero nosotros siempre estuvimos desde el primer momento”

Las familias que viven en las 85 Viviendas continúan esperando que se solucione la problemática que existe con las piedras en la ladera donde está construido el barrio y que en los últimos días, tanto funcionarios como equipo técnico, no solo del municipio, sino también de la Provincia, se hicieron presentes para hacer un relevamiento del lugar y solicitar un informe geológico para arrancar con las obras de mitigación.

Respecto a este tema, el Director del Instituto de Vivienda y Hábitat, Marcelo Alveal dialogó con RSM y puso en claro algunas cuestiones respecto a lo que rodea la problemática en el barrio. “Después que cayeron las piedras, nos hicimos presentes, yo personalmente, después el subsecretario Mariano Dáttilo, se puso todo el equipo técnico de la Municipalidad, el secretario de Planificación, Santiago Rojas, el subsecretario de Obras Públicas, Fernando Cormack y otros técnicos. Allí un geólogo hizo un informe y se notificó al MTD y se llegó a un arreglo para realizar una limpieza en una olla sobre los gaviones y arreglar la casa que está damnificada. Obviamente también se hizo presente la gente del IPVU ADUS, y se recorrió la obra para analizar qué es lo que sugería el geólogo para realizar las obras. Pero al momento de arreglar una de las viviendas, por medio de la empresa Okume de Junín, la vecina no quiso porque cree que ese iba a borrar evidencia, de las piedras caídas”, expresó Alveal, dando un detalle de los primeros pasos que se dieron desde el estado municipal con el problema que presentan los vecinos.

Foto: Leo Casanova – RSM

“Desde el primer día estuvimos presentes, pero está un poquito complicado desde ese aspecto. Esto que pasa es responsabilidad del IPVU ADUS, y se hicieron presentes allí. Omar Pardo, técnico del IPVU, junto a Cormarck y dirigentes del MTD, estuvieron el lunes pasado y el miércoles se presentó todo el equipo del IPVU y estuvo todo el equipo del municipio a disposición. Tenía entendido que luego de la reunión, iban a tomar alguna decisión para poder hacer alguna contención“, indicó Alveal.

“Más allá de los comentarios en las redes, lo que yo quiero es que se genere algo rápido para la seguridad de la gente. El tema es que se empieza a complicar cuando la gente se opone tanto. Ayer (por el día lunes) en una reunión que se hizo, un dirigente del MTD, que estuvo presente, me dijo que la gente no deja entrar a las máquinas para trabajar, así va a estar complicado. La máquina solamente sacaría las piedras y haría la olla tocando atrás del gavión para que se haga una pequeña contención. Entiendo la preocupación de la gente, yo vivo en el barrio desde el día 0, pero calculo que hay que transmitir seguridad y no generar pánico”, expresó el director, dejando constancia que se encuentra preocupado por el tema, pero que esto lo debe resolver el IPVU ADUS.

Alveal hizo hincapié que el Estado estuvo desde el primer momento con los vecinos que se encuentran expuestos por las caídas de piedras, “pero si no vamos al lugar y no aparecemos es para no generar conflicto, porque están tomado decisiones por el resto y son solo 10 vecinos que están enojados”, expresó. Además indicó que el informe del geólogo le llegó el martes a Provincia y se espera que en los próximos días trabaje.

Por otro lado el municipio informó este miércoles por la tarde que se cuenta “con el compromiso formal de las autoridades del ADUS/IPVU, de su presidente Marcelo Sampablo, para poder comenzar en la brevedad con las obras necesarias para la mitigación de riesgos ante la caída de piedras”, de acuerdo a lo que indicó el secretario de Gobierno Marcelo Sánchez.

OBRA DE GAS

A través de la resolución 0029 del año 2020, se confirmó el pasado 27 de enero la obra de “Ampliación Red de Gas Natural”, para las 85 viviendas de Chacra 30.

La obra, que será realizada por DAMGAS, tiene un valor de 9 millones 553 mil 907 pesos y tiene un plazo de ejecución de 90 días. El financiamiento lo realiza el IPVU. El convenio fue firmado por el presidente del IPVU, Marcelo Sampablo y por el presidente de la Cooperativa MTD, Federico Manzanares.