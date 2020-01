“Los recolectores trabajan en una situación paupérrima en el tema de seguridad e higiene”, expresó Andrade

En los últimos días, más allá de algunos reclamos económicos que fueron llevados adelante por los empleados de la recolección de residuos de nuestra ciudad, los cuales ya fueron subsanados, existe la preocupación por la seguridad e higiene, debido a que entre otras cosas, no se cumple la ordenanza vigente.

“Hay compañeros que tienen problemas de salud producto de la recolección cuando se lastiman al levantar las bolsas en las calles. Además de haber sido trasladados a otros sectores, también tenemos problemas en la calle con los automovilistas y si a eso le sumamos la falta de indumentaria, se hace difícil”, expresó uno de los empleados del sector.

Foto: Prensa Municipalidad

Segundo Andrade, delegado de la Junta Interna y representante de los trabajadores, manifestó que en los últimos días estuvieron reunidos con la subsecretaria del GIRSU, Chantal Edelberg. “Tuvimos que demostrarle que no se puede hacer separación en el SIRVe porque va todo mezclado. Por un lado porque no cumple desde los contribuyentes y por otro lado por la falta de organización del gobierno municipal al no cumplir la ordenanza de las campañas de concientización”, expresó Andrade.

“Nosotros venimos denunciando permanentemente las falencias que tenemos y en las condiciones paupérrimas que tienen los trabajadores al momento de salir a la recolección. Sería bueno que alguna vez nos acompañen para ver cómo están expuestos, ya que no cuentan con la indumentaria necesaria y sumado a los peligros que corren al levantar los residuos, es peligroso”, cerró diciendo Andrade.

Si bien los problemas y las preocupaciones de los trabajadores existen, hay casos donde los recolectores están expuestos a la negligencia de los vecinos cuando no se realiza la separación de residuos en cada vivienda y se tiran dentro de las bolsas, vidrios, jeringas, y materiales peligrosos para la salud.

La ordenanza N° 11685, en el artículo 7 es clara y dice lo siguiente:

1.Promover la reducción de la cantidad total de los residuos sólidos urbanos que se generen en el ejido de la localidad, estableciendo metas progresivas;

2. desarrollar una progresiva toma de conciencia por parte de la comunidad de San Martín de los Andes en relación a los problemas ambientales que los residuos sólidos generan en contextos locales, nacionales e internacionales;

3. promover un adecuado, racional y jerárquico manejo de los residuos sólidos urbanos, a fin de preservar los recursos naturales;

4. promover la valorización de los residuos sólidos urbanos;

5. disminuir los efectos negativos que los residuos sólidos urbanos puedan producir al ambiente, mediante la incorporación de nuevos procesos, diseños y tecnologías limpias;

6. incentivar e intervenir para propender a la modificación de las actividades productivas y de consumo que generen residuos difíciles o costosos de tratar, reciclar y reutilizar;

7. fomentar el consumo responsable, concientizando a los usuarios sobre aquellos objetos o productos que, estando en el mercado, sus materiales constructivos, envoltorios o presentaciones generen residuos voluminosos, costosos y difíciles de disponer;

8. promover a la industria y al mercado de insumos o productos obtenidos del reciclado;

9. fomentar el uso de objetos o productos en cuya fabricación se utilice material reciclado o que permita la reutilización o reciclado posterior; y

10. promover la participación de cooperativas, organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil en la gestión integral de los residuos.

Desde que se implementó la ordenanza allá por el 2017, no se realizó un programa a conciencia para concientizar a la comunidad a la separación en origen de los residuos. El artículo 17 de la ordenanza es clara: “El Departamento Ejecutivo desarrollará campañas de difusión, las que deberán ser sostenidas en el tiempo, a fin de alentar los cambios de hábitos en los habitantes de la ciudad y destacar los beneficios de la separación en origen, el reciclado, compostaje y la reutilización de los mismos, y la importancia de mejorar los problemas ambientales que los mismos generan y la higiene urbana”.