El origen del cartel de San Martín de los Andes en la costanera

La reciente instalación del cartel de San Martín de los Andes en la costanera de la ciudad tiene detrás un historia de gestiones, trabajos y debates que aún no fue difundida. En diálogo con RSM, el presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de la ciudad que forma parte del ENSATUR, Lucas Mantaras, relató cómo fueron las gestiones para que este importante elemento de difusión turística se hiciera realidad.

En el año 2016, en el ENSATUR se planteó la necesidad de tener un cartel como tienen todas las ciudades turísticas del mundo, algo que por ese entonces empezaba a ser normal como forma de promocionar los destinos. Así comenzaron las primeras evaluaciones y factibilidades para ejecutar un cartel, que en sus principios se lo pensó de hormigón blanco o de colores (como se hacía habitualmente).”

El costo, el diseño, los pocos recursos con los que cuenta el Ensatur (que se financia con fondos privados) y el desarrollo fueron los primeros obstáculos, hasta que el año pasado, después de insistir en reiteradas oportunidades en la necesidad de concretar el proyecto, en septiembre nos reunimos con los directivos del Banco de la Provincia de Neuquén en la sucursal de nuestra ciudad y le solicitamos a la entidad que done el financiamiento del cartel.

En ese momento, integrantes de la Cámara de Comercio llevaron la propuesta a los directivos con los que se reunieron y estos al presidente del banco, quien no lo dudó y decidió acompañar el proyecto aportando el 100% del costo del cartel. Después de la gestión de la Cámara y una vez recibidos los fondos, estos fueron transferidos íntegramente al ENSATUR para que termine abonando el costo total a quien produjo el cartel.

Toda esta acción estuvo acompañada por el municipio, principalmente por la Secretaría de Turismo y por el actual intendente. Por otra parte, hubo varias complicaciones porque un sector de la comunidad no quería que el cartel se instale, de ninguna manera.

Desde la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de nuestra ciudad consideramos esta acción un caso de éxito del trabajo y la interacción entre el sector público y el privado en el que, a pesar de la adversidad y las dificultades se logró el objetivo. Por ello felicitamos a todos los funcionarios públicos que participaron en el proyecto, al Banco Provincia del Neuquén, al ENSATUR y a los miembros de nuestra comisión directiva. Todos ellos han demostrado una vez más un gran compromiso con nuestra comunidad.