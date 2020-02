Ex intendentes entre rosas y espinas: cuando el municipio es una trinchera

RSM convocó a los ex intendentes de la ciudad para conversar sobre sus gestiones en la previa a celebrar un nuevo aniversario de San Martín de los Andes. A través de sus respuestas surgen algunos hitos de la historia de la comunidad. La cordialidad entre ellos y el respeto a pesar de las diferencias fue un hecho destacable en este encuentro. Se conocen mucho, le han dedicado una gran cantidad de tiempo a la comunidad y se han cruzado en funciones durante distintos gobiernos. En sus respuestas se pueden encontrar las miradas de cada uno, sus aportes y las maneras de transitar las crisis y conflictos que les ha tocado vivir. Sin dudas han sido ellos, junto a sus equipos de trabajo, y a una comunidad activa, quienes fueron moldeando la ciudad que tenemos hoy. En la nota, dos preguntas y un deseo.

RSM: ¿Qué aporte creen que le han hecho a la ciudad desde su gestión?

Raúl Miguel (MPN, intendente desde 1987 a 1991): Nosotros basamos nuestra gestión en tres pilares: vivienda, turismo y medio ambiente. Eran épocas muy distintas. Nosotros entregamos el gobierno municipal con 176 empleados, incluida la planta política. La idea fue revalorizar lo que era el turismo. Cuando asumimos era una subsecretaría y la jerarquizamos pasándola a Secretaría. Encontramos en el turismo la fuente principal de nuestro desarrollo económico.

También firmamos antes de irnos la planta de tratamiento de líquidos cloacales que era una obra que veníamos trabajando y dejamos abierta la posibilidad de compra de camiones nuevos al municipio. Hicimos dos barrios, Covisal Alto y Las Rosas, sumamos viviendas y asfalto. Creemos que fue una administración prolija.

Jorge Carro (PJ, intendente desde 2003 a 2007): Le aportamos mucho trabajo, mucho tiempo, nuestro tiempo y el de un equipo de gobierno que trabajó mancomunadamente. De modo que el aporte fue continuar con esa vocación que tiene San Martín de los Andes de crecer en armonía. Seguramente me tocó iniciar la etapa de la interculturalidad. De hecho, mi gestión generó y gestó la Subsecretaría de Asuntos Mapuches con un criterio de integración. Se inició el Barrio intercultural, hoy culminado con casas que son modelo y ejemplo. Un barrio que ha dado que hablar y que tiene intenciones de réplica en otros lados.

Fue una gestión que trató de poner en valor al empleado municipal, tan degradado a lo largo de la historia. Los municipales son muchas veces tomados como el último orejón del tarro y yo creo que son el primero, porque realmente hay que confrontar con los problemas de los vecinos todos los días. A mi tocó trabajar en los tres niveles, municipal, provincial y nacional, y como se lo escuché decir alguna vez a Felipe Sapag: “El cargo más lindo y más desafiante a nivel político es el cargo de intendente”. Y sin dudas que es así, porque sos intendente las 24 horas. Fueron 4 años muy intensos.

Cristina Frugoni (MPN, intendenta desde 2010 a 2011): Básicamente, puedo contarles que mi gestión fue completar la tarea de otra gestión. Yo fui parte de la elaboración de ese plan de gobierno, estuve muy involucrada en eso, y a raíz de la muerte de Luz nos pusimos a cumplir esos objetivos. Dar continuidad y poder concluir, en la medida que el tiempo nos permitiera, esas obras, esas acciones y el desarrollo de esos programas.

Lo que recuerdo que a mí me gustó mucho fue hacer todo el plan de atención a las personas con discapacidad; fue algo novedoso y lo hicimos con un equipo creativo. Se desarrolló la Subsecretaría de Discapacidad y ahí implementamos varias cosas. Utilizamos esa Subsecretaría para implementar una ordenanza que a mí me pareció muy importante y novedosa como fue la del Plan de Metas de Gobierno. Nosotros dijimos “vamos a plantear que cada gobierno que asuma establezca un plan de metas y rinda cuenta de esas metas a lo largo de su gestión”. Como no nos quedaba mucho tiempo en el gobierno nos propusimos hacerlo como plan piloto desde la Subsecretaría de Discapacidad. Así comenzamos una serie de acciones como fue avanzar en la famosa ley que indica el porcentaje de personas con discapacidad que tiene que ingresar en la administración pública, entre tantas otras.

El otro aspecto que recuerdo como interesante fue el desarrollo del programa de calidad turística. También fue una construcción muy progresiva en la que se fue sumando a los integrantes de la Asociación Hotelera Gastronómica para la formación y el desarrollo de un sello de calidad turística. Ese programa fue evaluado por el Senado de la Nación y San Martín de los Andes recibió el premio a la mejor gestión municipal a partir de esta acción.

Juan Carlos Fernández (PJ, intendente desde 2011 a 2015): Creo que durante nuestro gobierno pudimos llegar a la concreción de algunos de los aspectos que figuraban en la Carta Orgánica como enunciados y ahí pasamos a mayores etapas de concreción. Uno de ellos fue una continuidad de lo que contaba Jorge sobre los distintos aspectos de la interculturalidad en tres planos que creo que son importantes: la cuestión física a través del barrio intercultural, una cuestión institucional que es la incorporación de la visión que el pueblo mapuche tiene sobre nuestra realidad y el territorio, que es a través de la mesa intercultural, y un tercer plano, que es simbólico, con el izamiento de la wenufoye, la bandera mapuche.

Después, en otros aspectos, hicimos mucho hincapié en el tema de viviendas, urbanizamos la Chacra 32, que era una estepa, y se concretó y lo vemos cuando ingresamos a San Martín mirando hacia el sur, nos encontramos un barrio lindo, interesante. Se construyeron viviendas, unas 350, y se dejaron previstos planes por otras 800 más. Fue un aspecto importante y al mismo tiempo quizás una de las razones por las que se ve con poco impacto la acción de nuestro gobierno. Porque esas familias, unas 500, que vieron solucionadas su situación de vivienda, son pocas si las comparás con las miles que reciben un impacto si hacés obras en el espacio público.

Creo que se hizo un trabajo ponderable en el área de cultura, educación y deportes recuperando al Hotel Sol para hacer un centro de estudios universitarios que hoy sigue funcionando con fuerza, con la UTN como lo más importante. En deporte apoyamos Tercer Tiempo que beneficiaba a los jóvenes que ingresaban a las escuelas secundarias, para que lo hicieran conociéndose más y evitando algunos conflictos.

Brunilda Rebolledo (MPN, intendenta desde 2015 a 2019): En primer lugar quiero decir que es un honor para cada uno de nosotros haber sido elegidos como intendentes y realmente uno por ese honor se compromete. Que después no salgan las cosas como el vecino desea es otro tema. Pero si uno piensa qué le pude aportar fue mucho tiempo, mucho trabajo y con desafíos importantes. Es que el hecho de haber trabajado durante muchos años en Desarrollo Social me colocó en un lugar de conexión importante con la gente y es difícil correrse de ese lugar. Luz y Cristina me convocaron para eso. Y ese trabajo es muy específico, distinto al que se realiza en la intendencia. Eso me llevó a ponerle como quien dice oreja a la gente. Y mirando hacia atrás, le decía a nuestro actual intendente que no está bueno poner tanto tiempo y tantas horas en lo individual, en lo familiar de la gente, que para eso están las áreas correspondientes, para ayudar a una familia, porque mientras tanto afuera hay muchísimos problemas. Pero la gente venía a verme y estaba desde siempre acostumbrada a que la recibiera y la escuchaba y seguí haciéndolo durante mi gobierno. Pasamos momentos difíciles y pudimos salir adelante. Sorteamos dificultades. Si tengo que decir en pocas palabras qué le aporté a mi ciudad: mucho trabajo, mucha humanidad y desafíos importantes que me tocó afrontar y lo acepté junto a mi equipo de gobierno que contribuyó en todo lo necesario, aunque también con algunas diferencias, para lograrlo.

RSM: ¿Qué fue lo más difícil que les tocó vivir en su gobierno?

Raúl Miguel: Una dificultad grande que nos tocó afrontar fueron las dos hiperinflaciones, únicas en el país, durante el gobierno de Alfonsín. El dinero no valía nada y además nos había quedado en el banco. Gestionamos con el Secretario de Hacienda y con gente del banco para de alguna manera sacar esos fondos y seguir subsistiendo.

Más allá de eso y de las pequeñas dificultades diarias, siento que no he tenido grandes problemas en mis años de gobierno.



Jorge Carro: Recuerdo dos situaciones sumamente difíciles durante mi gestión. La primera fue el movimiento de los Sin Techo, que tomó el municipio: conciudadanos que no tenían dónde vivir y las respuestas por parte del Estado no venían. Es cierto que una vivienda no se hace de un día para otro, pero eran familias que por años venían anotadas y no tenían respuesta. Hubo madres con chicos que me decían: “Señor intendente, usted se vuelve a su casa a dormir calentito y nosotros nos vamos debajo de un puente”. Esa fue una de las más difíciles.

Y otro momento muy complejo fue cuando le tuve que pedir la renuncia a mi hermano Hansi, que era mi Secretario de Turismo, a raíz de la muerte de Fuentealba. Esto fue terrible. Había un corte de ruta, el Ensatur había pedido al juez que se liberara la circulación y sucedió el episodio de Fuentealba. Entonces le tuve que pedir la renuncia a Hansi, que fue quien había firmado ese pedido de desalojo.



Cristina Frugoni: Lo más complejo de gestionar fue la erupción del Cordón Caulle. Ni bien sucedió constituimos el Comité de Emergencia Municipal y comenzamos una tarea de 24 horas por día, 7 días a la semana. El Municipio es una trinchera, donde hay que gestionar para resolver necesidades de todo tipo. Armamos comisiones de limpieza, de Salud, Comisiones Rurales. Tuvimos que trabajar no solo con el ejido municipal, sino también otras zonas afectadas, como Meliquina.

Hubo grandes colaboradores, como los hoteleros, y la gente de Salud, ya que cuando arrancaron las cenizas no sabíamos si eran tóxicas. Fue muy complejo, pero muy enriquecedor, tanto para el Municipio como para toda la sociedad sanmartinense.



Juan Carlos Fernández: A nosotros nos tocó la erupción del Calbuco. El hecho de que ya hubiera habido una experiencia similar durante el mandato anterior nos facilitó mucho todo. En el cotidiano de una gestión surgen conflictos todo el tiempo, siempre los hay. El tema no es que no los haya, sino cómo se resuelven. Y estamos convencidos que la forma de resolverlos es a través del diálogo. Así fue cómo tratamos el Convenio Colectivo de Trabajo.

Después podría hacer referencia a una experiencia del orden personal que influyó en la cuestión de gobierno: mi hijo atravesó una situación compleja y eso fue usado de manera mezquina por varias asociaciones políticas.



Brunilda Rebolledo: Lo más preocupante fue el tratamiento de la basura, no teníamos dónde ponerla. Esto es una realidad, y la gente lo sabe. Hicimos un montón de cosas y finalmente, después de tanta gestión y con el apoyo provincial, se pudo resolver, quizás no de la manera óptima, pero sí de la manera posible.

Fue una gestión con infinitos problemas: nos agarró el primer temporal muy mal, sin los recursos necesarios, en una época económica difícil; empezamos el mandato sin talleres en la Epet; tuvimos un desencuentro importante con los empleados municipales, con el gremio concretamente, por la aplicación del convenio colectivo de trabajo, fueron muchas dificultades, pero nunca le sacamos el cuerpo a trabajar. Reconozco que sí fallamos en la comunicación, en poder explicar lo que estaba pasando para que la gente lo entendiera.

RSM: Los invitamos a pedir cada uno un deseo para San Martín de los Andes en este nuevo aniversario.

Raúl Miguel: Siempre un aniversario de San Martín de los Andes es algo lindo de vivir. Yo deseo que haya paz, solidaridad y comprensión entre la gente de nuestra ciudad. Voy a hacer también una solicitud. Quisiera que las organizaciones intermedias trabajen más para el bienestar de toda la comunidad. Que se involucren más, que se vinculen con el intendente y su equipo de trabajo. Porque estamos atravesando una situación difícil a nivel país y también en el marco internacional, y creo que necesitaremos mucha solidaridad. Involucrarse más, trabajar en conjunto, ser solidarios. Y, además, desearle a Carlos Saloniti que le vaya muy bien, porque si le va bien a él nos va bien a todos nosotros. Que esta continuidad le sirva para seguir por este camino que emprendió, y que no baje los brazos.

Jorge Carro: Creo que pertenecemos a una comunidad de la que todos los que formamos parte de las distintas gestiones nos sentimos orgullosos. Porque además han sido gestiones con continuidad, independientemente de los signos políticos y de los conflictos que hemos tenido unos con otros. Acá con los compañeros del MPN hemos dado más de una batalla, pero en lo que hace a la gestión de nuestra querida ciudad siempre hemos tenido ese amor por nuestro pueblo, en sus dos sentidos: pueblo humano y pueblo físico. Y luego de haber recorrido muchos lugares yo siento orgullo por cómo se comporta nuestra comunidad. Y creo que tiene que ver con esto, con la continuidad. Nos ha tocado estar en oposición y en gobierno y todo lo que hemos hecho ha sido con un profundo amor a esta ciudad, tanto los que hemos nacido aquí, como Brunilda y yo en esta mesa, como los que han venido y la eligieron como propia.

Así que solo deseo que continuemos con esta vocación de querer lo mejor para nuestro pueblo en un sentido íntegro. Con un profundo compromiso y que sigamos creciendo bien, armónicamente, más allá de los problemas que tenemos, que son bastantes relativos cuando vemos lo que sucede en otras ciudades. Con nuestras gestiones y con el pueblo atrás. Porque es una comunidad con vocación cooperativa. Hay una vocación de comunidad que no hay en otras ciudades y deseo que sigamos así.

Cristina Frugoni: San Martín de los Andes no es la ciudad donde nací, pero es a donde llegué en mi adolescencia y donde transité gran parte de mi vida. Por lo tanto, siento un gran amor por ella. Porque estudié acá en la Universidad del Comahue, una universidad que me permitió hacer otros estudios en el extranjero, y luego volver a San Martín y ser una orgullosa profesora universitaria. Formé mi familia, nacieron mis hijas, crecieron, ya son dos mujeres que están haciendo su camino. Y creo que mucho de la calidad de mis hijas tiene que ver con la calidad de vida que tuvieron en esta ciudad. San Martín de los Andes es una ciudad sana para vivir. Y yo creo que es así porque siempre ha tendido al desarrollo sustentable y ha trabajado por eso, los gobiernos y la comunidad, desde las organizaciones de la sociedad civil. Entonces yo le deseo en este nuevo aniversario de nuestra hermosa San Martín de los Andes eso, que continúe con su desarrollo sustentable. Hoy con el liderazgo de Carlos, que valoro y al que le deseo lo mejor.

Juan Carlos Fernández: Yo soy también de los que llegan a San Martín y adoptan a esta ciudad como la propia. Vine hace como 45 años, de hecho cinco de mis hijos nacieron acá y son tan fanáticamente sanmartinenses como cualquiera de nosotros. Es una ciudad que crece y se va desarrollando. Y el deseo más profundo que tenemos es que sea un desarrollo con equidad. Que se piense en todos los sectores sociales que conformamos y que habitamos este territorio. Aquellos que tienen más poder y aquellos que tienen más necesidades. Eso es clave para generar una comunidad armónica. Es necesario una comunidad construida con equidad. Y para Carlos Saloniti, que tenga éxito en su tarea y que ponga el foco aparte de todo lo que es el aspecto físico, en la contención a aquellos sectores que más la van a necesitar y siempre la necesitan.

Brunilda Rebolledo: En el cumpleaños de nuestro pueblo quiero tener los mejores deseos. En primer lugar, para todos los ciudadanos, residentes de la ciudad, y también el deseo profundo de que podamos construir desde la tolerancia. Hemos tenido momentos difíciles y es importante que cada uno desde su corazón desee que haya paz en nuestra ciudad. San Martín es bellísima, tiene todas las condiciones para estar bien. Deseo que a nuestro actual intendente le vaya súper bien y que sea muy constructivo. Lo mejor para cada uno de ustedes.

