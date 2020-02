Entrevista a Lucy Patané, una de las grandes figuras que estarán en el Festival Mucho Gustok

La artista es parte fundamental de la escena del rock alternativo nacional y tocará mañana en el Festival Mucho Gustok.

Lucy Patané es parte de La Cosa Mostra, Las Taradas, El Tronador, la banda de Diego Frenkel, entre otras bandas y proyectos. Guitarrista y multinstrumentista, además de productora. Y el año pasado lanzó su primer disco, que lleva su propio nombre.

Si bien tiene 34 años, ya lleva 25 años dentro del mundo musical, siempre desde lo autodidacta. “Mi manera de abordar la música siempre fue saliendo a tocar, nunca estudié en una institución ni con profesores. Fui aprendiendo los estilos tocándolos. Es mi manera de abordarlo: ir y arriesgarse”.

Al hablar con ella se siente su aplomo, su seguridad, son muchos años de historia en la música. Pero, también, la artista se abre a contar su mundo más personal: “Venía formando parte de diversos proyectos, pero ninguno terminaba de darme eso que necesito, ese fuego que me da la música. Esa incomodidad, sumada a un cúmulo de insatisfacciones personales muy fuertes, me movió a hacer el disco. Me costó un montón y me dio mucha vergüenza salir a tocarlo, pero me di cuenta de que era lo que tenía que hacer. Necesitaba romper con lo que ya tenía bastante acomodado”.

“El disco lo armé con banda, pero muchas veces salgo a tocarlo en formato solista. Y tocar sola es como más se escucha el esqueleto de las canciones. Voy a presentar el disco que saqué el año pasado, de manera acústica, con dos guitarras, una de 12 cuerdas y otra de 6. Hay algunas partes del disco, las más instrumentales, que las reversiono con la guitarra”.

Respecto a cómo será su espectáculo en Todo Cambia, mañana, compartió: “Es muy difícil de predecir cómo va a ser una tocada. Siempre depende de qué onda tenga el público, si es efusivo, callado, y también depende de cómo esté yo”.

Lucy es una referencia femenina de la escena del rock desde hace largos años y siente una diferencia en el último tiempo: “Creo que se está abriendo y visibilizando más la presencia de mujeres y personas no binarias que están en la escena musical hace mucho tiempo. Y eso genera que las generaciones más nuevas tengan referentes arriba del escenario, por eso la Ley de Cupo me parece muy interesante. Hay un montón de pibas y pibis haciendo música nueva y buenísima, está bueno estar con las antenas atentas, no escuchar solo lo que te aparece en Spotify”.

Lucy estará tocando en el Mucho Gustok junto a otras grandes figuras: Juana Molina, Cosmyte, La Monstruosa, y la banda local Beta Brownie. Las entradas se pueden conseguir por la web tickethoy, hay un descuento usando el código “2x1GUSTOK” (hasta agotar las 150 localidades), también en el punto de venta en efectivo en Feria americana Koessler (Av Koessler 1566) o directamente el sábado en la puerta de Todo Cambia, en Meliquina.