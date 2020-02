“No hay que tener miedo, hay que tener cuidado y seguir las recomendaciones”, expresó una de las mujeres aisladas por el caso de hanta

RSM se comunicó con Vanesa, una de las mujeres que se encuentra aislada luego de haber mantenido contacto con la joven mujer que contrajo el virus del hanta y que por estas horas permanece estable pero con respirador artificial en la ciudad de Neuquén.

“La verdad es que cuando me enteré de lo que pasaba tenía mucho miedo, estaba muy asustada, pero ahora ya estoy más tranquila. Me vinieron a ver cuatro médicos junto con el director del Hospital y al principio no entendía nada”, expresó Vanesa.

La joven había estado con Vanesa el día miércoles en su casa charlando y comiendo por más de media hora. Al superar los 30 minutos según los médicos es un tiempo suficiente para que el virus pueda contagiarse entre humanos. “Ella el viernes empezó con fiebre y dolores en el pecho. Por eso enseguida fue atendida y le preguntaron con quienes estuvo en los últimos días. Por eso a mí como al resto de las personas que están aisladas nos vinieron a visitar para contarnos cómo debíamos manejarnos y las recomendaciones a seguir”, explicó Vanesa.

Vanesa, que vive junto a su marido y su pequeño hijo, debe tomar todas las recomendaciones necesarias para no contagiar a los suyos y ante cualquier síntoma debe dar aviso a las autoridades del hospital. “Desde el hospital nos están dando todo el apoyo y la contención necesaria. A mí me llaman todos los días, me hacen preguntas y la verdad es que ya no tengo miedo. Además una psicóloga me contiene y charla mucho con nosotros. No puedo decir nada respecto a eso. Desde el municipio no hemos tenido contacto, pero sabemos que Desarrollo Social está para colaborar. Yo tengo un comercio y la verdad es que todo se me junta porque es un mes y medio que no puedo trabajar ni salir de casa, entonces tendré que ver cómo hacer frente a las obligaciones, pero mi marido me ayuda en lo que puede”, expresó Vanesa.

Mientras Vanesa conversaba con RSM, desde el hospital Ramón Carrillo llamaron para contarle que la primera muestra de sangre tomada el pasado lunes, los análisis realizados dieron negativo sobre la portación del virus. “Saber que por el momento no estoy contagiada es un alivio muy grande. Ni yo ni el resto de los 22 le dieron positivo. Igual nos van a hacer análisis hasta el día 45 que puede manifestarse el virus en el organismo”, añadió.

“Lo importante en estos casos es tranquilizarse y seguir las recomendaciones, yo sé que salir a la calle no puedo, porque también hay que pensar en la comunidad, además de la causa judicial que puedo tener por salir a la calle así. Tendré que transitar estos días tranquila y siguiendo los cuidados necesarios para evitar exponer al resto de la familia”, cerró diciendo.