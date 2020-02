Frente a la intención provincial de modificar la Ley de Bosques: organización

Esta mañana, organizaciones ambientalistas, referentes de comunidades Mapuches y concejales del Frente de Todos, se reunieron en ATEN para unirse frente a la intención del gobierno provincial de modificar la Ley de Bosques que rige en la actualidad.

La modificación se planteó desde el mismo gobernador, Omar Gutiérrez, en noviembre del año pasado. Se pretendió hacer por medio de un tratamiento “express”, lo cual generó fuerte polémica en todo el arco opositor, por tratarse de una ley de alta complejidad que precisa de profundos estudios técnicos para decidir de una manera responsable.

Hasta el momento no se ha logrado aprobar la modificación por toda la resistencia social que generó este posible cambio de una de las leyes que hoy en día más protegen el equilibrio del ecosistema neuquino.

“El cambio de los criterios de zonificación y el paso del nivel de áreas protegidas a niveles más bajos de protección sólo genera una ausencia de la Provincia frente al cuidado de nuestros recursos naturales. No podemos ignorar además que estas zonas se encuentran muy próximas a grandes negocios inmobiliarios, que no nos animamos a descartar como partes promotoras de la intención de modificación de la Ley. La Provincia no necesita una nueva Ley de Bosques, si no mayor responsabilidad por parte de los organismos que deben regular el inventario provincial. La modificación de la misma es innecesaria y mal intencionada”, explicaron desde los organismos reunidos en la reunión de hoy.

Y agregaron: “Es fundamental la creación de los Consejos consultivos locales que permiten una real participación de toda la comunidad en su conjunto. Una Ley express, es un Estado abrazando a los grandes vendedores de nuestras riquezas naturales y una falta de respeto hacia las comunidades y organizaciones ambientales que reclaman y trabajan incansablemente en pos de la preservación de nuestro suelo”.