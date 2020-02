La Cámara de Comercio solicita el cese de los modos de reclamo de los gastronómicos, éstos respondieron

La Cámara de Comercio, Industria y Turismo de nuestra ciudad emitió un comunicado dirigido al secretario general de UTHGRA, Nelson Rasimi, donde solicitan que cesen las modalidades en relación a los reclamos del gremio por las diferencias salariales que desde hace meses vienen solicitando.

Parte del comunicado dice:

“En representación de la Cámara de Comercio de San Martín de los Andes y en nuestra calidad de ciudadanos, nos dirigimos a Ud. en relación a la “modalidad” de protestas que su institución oportunamente adelantara a los medios periodísticos respecto de sus reclamos gremiales. San Martín de los Andes es una ciudad 100% turística, y como tal, los visitantes que nos eligen merecen el mayor de los respetos y cuidados. Somos un pueblo netamente abocado a atender sus necesidades y la paz y tranquilidad que transmitimos es nuestro mayor tesoro. Su reclamo, en momentos en que la afluencia turística es mayor como el propuesto en su comunicado, “ataca” directamente al corazón de nuestra economía y pone de rehenes a los visitantes en una clara maniobra “extorsiva” que San Martín de los Andes no va a dejar pasar. Nuestro pueblo invierte mucho de su tiempo y de sus recursos para que los turistas nos sigan eligiendo y no queremos que semejante esfuerzo se tire a la basura por un mezquino reclamo gremial al que el turista es completamente ajeno. Instamos a usted y sus representados a abstenerse de semejante injuria al pueblo de San Martín de los Andes y lo invitamos a que canalice sus reclamos por otros medios no invasivos a la comunidad en general”.

Al hacerse eco de la carta enviada este viernes, desde la delegación local, respondieron que “los reclamos no van a parar. Sí los invitamos a los de la Cámara de Comercio a charlar el próximo lunes o martes. Pero no vamos a parar con el reclamo que teníamos pactado durante el fin de semana largo”.

En la página local de facebook del gremio de hoteleros y gastronómicos, se planteó conocer la postura de los trabajadores. En su gran mayoría los comentarios están de acuerdo con las medidas de fuerza y redoblan la apuesta hasta tanto conseguir los reclamos gremiales que desde hace meses vienen llevando a cabo.