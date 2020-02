Propuesta de Eliana Rivera para instalar el “Pañuelo de la Memoria” en la plaza San Martín

La concejala por el MPN Eliana Rivera presentó una propuesta para tratar la instalación de la pieza ganadora del concurso “Pañuelo de la Memoria” en la Plaza San Martín. El año pasado, el Concejo Deliberante había retirado su tratamiento ya que, aunque en las bases del concurso se establecía que se iba a instalar en la plaza San Martín, la mayoría de los concejales no estuvo de acuerdo.

A partir del inicio del periodo ordinario, que comenzó ayer, la concejala Rivera presentó una propuesta acompañada por el secretario de Cultura, Gustavo Santos, para que se instale en el lugar que hoy ocupa una placa que recuerda a los desaparecidos, y que por no estar en buen estado va ser retirada.

“La ubicación del Pañuelo no nos puede dividir como sociedad” manifestó Rivera y consideró “debemos corrernos de las ideologías políticas y de las cosas que nos pueden gustar o no. La realidad es que se trata de un hecho histórico que no se puede negar.”

El espacio propuesto, cercano a la calle Juan Manuel de Rosas, fue ocupado por una placa 1996 propuesta por FM Pocahullo, la que seis años después fue reemplaza por la que se encuentra en la actualidad, que tiene la firma de Estela de Carloto.

La propuesta ya fue tratada en la Comisión de Gobierno y busca ser tratada en la primera o segunda sesión ordinaria de este año, para ser inaugurada el 24 de marzo próximo.