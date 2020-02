Personal de la Brigada de Investigaciones chocó con otro rodado en un confuso episodio

El hecho ocurrió en la madrugada de este miércoles, cuando efectivos de la División de la Brigada de Investigaciones, que se movilizaban en una camioneta Amarok blanca, tras estar detenidos en las esquinas de Villegas y Tte. Cnel. Pérez, salieron raudamente hacia Avenida San Martín, cuando según testigos, doblaron casi en contramano y chocaron de frente con un automovilista que circulaba por la avenida hacia el lago Lácar.

Testigos que se encontraban en la zona, manifestaron a RSM que la camioneta “salió arando de donde estaba estacionada, circuló por Pérez hasta la avenida y se metió en contramano. Ahí chocó de frente con un Volkswagen Voyage de un vecino que iba a buscar a su señora al trabajo. Encima casí se lleva por delante a unas chicas que cruzaban por la calle”, expresaron.

“Nosotros te salimos de testigos del choque, porque no pueden andas así tan rápido por las calles”, expresó una de las jóvenes al hombre del automóvil. Tras la colisión, el conductor de la Amarok, corrió la camioneta del lugar y la estacionó sobre la calle contigua.

Al llegar efectivos de la División Tránsito, cortaron la calle, realizaron las actas correspondientes, y los efectivos de civil que se trasladaban en la camioneta manifestaron que al momento del choque realizaban un procedimiento. Sin embargo, los testigos pusieron en duda el testimonio.

Afortunadamente no hubo que lamentar heridos, solo daños materiales. El dueño del rodado menor, lamentó el hecho ya que el automóvil no le arrancó y no tenía cómo volverse a hasta su vivienda en Chacra 30 a esa hora de la noche.