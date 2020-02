“En una provincia que se jacta de trabajar la inclusión, la Escuela Integral no podrá iniciar las clases por falta de condiciones edilicias”

Si bien desde los directivos vienen pidiendo una solución hace 9 meses, recién ayer comenzaron las obras de refacción del ex edificio de la EPET 21, en donde funcionará la Escuela integral. Se prevé que las clases comiencen, como mínimo, un mes más tarde que lo que deberían.

“Nos dieron para elegir entre tres opciones para mudarnos, una de ellas fue el edificio en donde funcionaba la EPET 21, en la calle Belgrano. Junto a las familias y toda la comunidad educativa decidimos que ese era el mejor lugar”, explicó a RSM la vice directora de la institución, Inés Telesca.

“Pero desde el principio avisamos que se tendrían que hacer las refacciones necesarias para volver esas aulas en aulas-taller. Dictamos carpintería, herrería, soldadura, cerámica, alimentación y actividades de la vida diaria. Hace falta instalar máquinas, hornos, adaptar los espacios para que los chicos puedan transitar y llevar adelante las actividades”.

“Era necesario que se tomara la decisión política y económica de solucionar el problema, y comenzar con las obras. Y la decisión estaba en Cristina Storioni, quien es Presidenta del Consejo Provincial de Educación y Ministra de Educación de Neuquén. Pero se tomaron unos tiempos larguísimos. Avisamos de esta situación en junio del año pasado, avisamos que el alquiler de la casa en donde estábamos funcionando, en el Arenal, se terminaba, y que era necesario mudarnos a otro edificio, porque la matrícula aumentó y ya no entrábamos más”, detalló la directiva.

La Escuela Integral de Adolescentes y Jóvenes con Discapacidad N°3 no cuenta con edificio propio. Es un problema recurrente que las condiciones edilicias de cursada sean una incógnita, pero este año a pesar de que las clases deberían empezar dentro de 10 días, la incógnita continúa: no se sabe cuándo estarán listas las refacciones del edificio en donde funcionará, pero se prevé, al menos, que demorarán 30 días.

Desde Educación se tenía una deuda de alquiler con el propietario del ex edificio de la EPET 21. Y hasta que no se saldara la deuda el propietario dijo que no se podría ingresar a realizar las obras de refacción. “Se quiere demonizar al dueño del edificio, pero no vamos a entrar en esa lógica. Hace 14 años que el propietario viene negociando con el Consejo y reclama lo que es justo. El problema fue que la decisión no se tomó a tiempo”.

“Recién hace dos días se saldó esa deuda con el propietario y ahora la empresa contratada por Obras Públicas para llevar adelante las refacciones puede comenzar a llevarlas adelante. Pero el plazo estipulado era de 3 meses para concluirlas”.

Ayer se reunieron con la directora de Distrito Escolar para que les diera una respuesta de cuándo se iban a finalizar las obras. “De palabra ella nos dijo que serían 30 días de ejecución de obra. Así estamos. Es lamentable el lugar en el que ponen a la educación pública y el poco lugar que le dan a la inclusión. Esta es una provincia que se jacta de trabajar bien la inclusión. Nosotros somos una institución que lleva adelante la inclusión en todas las escuelas medias, en las EPET, en la Escuela de Música, en la de adultos, en el CEF y este es el lugar que nos dan. Es lamentable, y los únicos que pagan los platos rotos son las pibas y los pibes”.

“Desde el año pasado hicimos muchas movidas para visibilizar la situación: marcha, carteles, hablamos en los medios. Le hicimos el reclamo al gobernador, cuando vino en diciembre. Fuimos a ver al intendente que nos dijo que cuando asumiera iba a venir a la escuela. Lo hizo, vino y su palabra fue que apoyaba que estuviéramos en el edificio de Belgrano, pero fueron promesas que cayeron en saco roto. Recién hace dos días se saldó la deuda. Es lamentable”.