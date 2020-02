Circulaba a gran velocidad por calle Gral. Roca y embistió violentamente a cuatro autos estacionados

El hecho ocurrió minutos después de las 16 horas sobre la calle Gral Roca, cuando un camión de hormigón elaborado que circulaba en dirección al lago Lácar, cruzó a gran velocidad la calle Belgrano e impactó de lleno a cuatro automóviles que se encontraban estacionados.

Si bien las causas no fueron determinadas en el momento, personal policial que participó de tomar las actuaciones correspondientes explicó que “el conductor aparentemente se distrajo y generó todo este choque”. RSM pudo recabar información de que el rodado de gran porte no sufrió ningún desperfecto mecánico.

Aún en estado de shock, el chofer no podía creer todo el desastre que había generado. Afortunadamente no hubo que lamentar heridos. Una mujer que caminaba por la vereda contraria explicó que “me llamó la atención la velocidad que traía. Me quedé paralizada, menos mal que no venía nadie porque podría haber causado una tragedia”.

Entre los rodados siniestrados se encuentran una Subaru Forester, un Chevrolet Aveo, una Fiat Adventure y un Peugeot 206. Todos los dueños de los vehículos lamentaron la situación, pero agradecieron no haber estado dentro de los mismos.

No es la primera vez que un camión de la empresa “Hormigón Elaborado – Áridos” tiene un inconveniente serio con sus camiones. Hace poco más de una semana, otro de los camiones sufrió un vuelco en las instalaciones del Chapelco Golf. Allí tampoco hubo que lamentar heridos de consideración.





Personal de la Comisaría 23° y de la División Tránsito trabajaron en el lugar. Al conductor del camión le hicieron el test de alcoholemia y dio negativo, informaron fuentes policiales.