Empezar la década expandiendo la escritura creativa, con Santiago Loustaunau

El escritor sanmartinense estará dictando dos talleres en la Biblioteca 9 de Julio: uno de escritura poética y otro de escritura narrativa.

Quienes han tenido el gusto de escucharlo recitar en vivo, saben de la contundencia de la palabra de Santiago Loustaunau. La escritura apareció en su vida y fue tomando protagonismo: en pocos años publicó el libro de poesía “Contar la luna”, y también cuentos en distintas antologías, recibiendo el primer puesto en el Concurso de Cuentos por el Centenario de la Biblioteca Popular 9 de Julio. Su presencia en escenarios interpela al público de una manera especial, y por eso es que se lo convoca constantemente desde bandas de música, ferias del libro y slams de poesía, para que recite en vivo.

Desde el año pasado, Santiago coordina el Taller de escritura poética “La Propia Voz” en la Biblioteca Popular 9 de Julio, el cual continuará durante 2020. Este año, suma también el taller “Manos en la Historia”, de escritura narrativa.

Para poder participar de los talleres no hace falta tener ningún conocimiento previo, ningún libro en particular leído, ninguna cantidad determinada de cosas escritas. Sólo cierta inquietud, incluso deseo o amor, por la palabra; ganas de abrirse al disfrute de crear algo nuevo a partir de las herramientas que están a mano.

“Semana a semana voy a proponer un eje para que pensemos algún aspecto de la escritura”, explicó Santiago a RSM, “voy a llevar unos materiales impresos con textos de autores y autoras, sobre todo contemporáneos, y, lo más importante, cada semana va a haber algún ejercicio disparador de escritura creativa. Cada semana uno diferente. Mi idea es que podamos escribir desde la sorpresa y desde el estímulo que nos provoca leer cosas que nos gustaron mucho, más o menos, o poco”.

“Y, al cierre de cada encuentro, vamos a darnos tiempo para que cada tallerista pueda, si le dan ganas, leer en voz alta lo que escribió y generar un intercambio grupal a partir de eso. Cuando uno lee en voz alta a otras personas lo que escribió se constituye un dialogo instantáneo: “No entendí lo que quisiste decir en ese verso”; “esta palabra me hace ruido”; “el cuento está bueno pero termina antes, lo estiraste demasiado”. Esas son cosas que podemos escuchar en un taller. Incluso a veces acontece algún aplauso, alguna lágrima, alguien que anota una frase que otro tallerista escribió, alguien que aporta una palabra justa para trasformar un poema. Suceden muchas cosas que no podemos prever. Y ahí está lo lindo del encuentro. En la mirada del otro se realiza el poema, el relato, el cuento. Trabajar la escritura en grupo te acerca al otro con el que buscás dialogar”.

“Trabajar en grupo implica vencer un primer miedo, un miedo que tenemos cuando creamos algo; una voz adentro que nos dice que no es bueno, que eso no es poesía, que eso no es un cuento. Muchas veces los peores críticos somos nosotros. Le tenemos demasiada expectativa a las cosas que escribimos. Por eso las dejamos guardadas en cuadernos, notas de Word o las tiramos al fuego. Y no está mal hacerlo, pero hay que saber combinar esas costumbres con el arte del compartir”.

Es sabido que los talleres de escritura pueden destrabar múltiples obstáculos personales que impiden que la página en blanco se llene y que el momento creativo acontezca libremente, y es esta una de las metas del taller: “Me interesaría que podamos empezar desarmando cierta idea de “lo que debería ser la literatura”; idea que nos entorpece a la hora de escribir, nos hace repetir fórmulas, impostar la voz. La idea del taller es poder acercar las herramientas para que cada quien encuentre su propia voz, su forma personal de decir las cosas”.

Los talleres se desarrollarán en la Biblioteca Popular 9 de Julio. “Manos en la Historia”, de escritura narrativa, será los miércoles de 19:30 a 21:30 horas, y “La propia Voz”, de escritura poética, será los martes de 19:30 a 21:30 horas. Para inscribirse o tener más información se puede escribir a santiagoloust@gmail.com, o llamarlo al 2944 834277.

Para poder algunos textos del autor se puede visitar su blog personal: https://santiagoloust.wixsite.com/santiagoloustaunau/