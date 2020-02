Las dos mujeres policías que eran buscadas en toda la provincia, habían acampado en Pichi Traful

“No queremos fotos, demasiada vergüenza tenemos por el alcance de la denuncia de nuestras familias”, explicaba a RSM una de las oficiales mientras almorzaba en la terminal de ómnibus de nuestra ciudad.

Es que a ambas mujeres oriundas de General Roca, efectivos policiales de la Comisaría 23° y de la Brigada de Investigaciones, las estaban buscando intensamente luego de que sus familiares al no establecer comunicación con ellas, denunciaran su desaparición.

Se trata de Ramírez Ortiz Angélica, Sargento, de 33 años, quien presta servicio en la Brigada Motorizada de General Roca; y de Santibañez Estefanis Elizabeth, Cabo 1ro, de 26 años, quien presta servicio en Toxicomanía de Viedma.

“Estuvimos acampando en Pichi Traful, allí no hay señal de teléfono y por eso no nos pudimos comunicar. Estamos bien, la pasamos muy bien y ya dimos aviso no solo a nuestras familias sino a la policía pronvincial”, explicó una de las oficiales que se encuentran de licencia y por eso eligieron nuestra región para desfrutar de unos días.