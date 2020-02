Las presidentas de los bloques analizaron el discurso del intendente

Al finalizar la sesión inaugural del Concejo Deliberante en la que el intendente Carlos Saloniti dirigió su discurso de apertura, las presidentas de los tres bloques de concejales hicieron para RSM un análisis y su interpretación.

María Laura Da Pieve, quien preside el bloque oficialista del MPN consideró que se trató de un discurso muy sincero y franco, destacando el diálogo, en consonancia con su línea de acción.

“De acuerdo al raconto de obras que dijo que se hicieron y que faltaban hacer encuentro en su discurso un gran sentido de la transparencia, muy de acuerdo a la línea planteada en la campaña, que tenía que ver con encarar las cosas básicas. para poder pensar después las que son de una complejidad mayor” analizó Da Pieve.

Con respecto a los proyectos planteados por el intendente, la presidenta del bloque del MPN consideró: “Me gustó mucho cuando habló de la travesía urbana. Entiendo que la gente quizás se pone ansiosa porque hay mucho por hacer, y piensa que si no se hizo aún no está en carpeta. Muchas veces, las cosas importantes requieren de una elaboración mayor pero se demostró que se están haciendo”.

En relación al vínculo con el Concejo Deliberante, Da Pieve explicó: “Me pareció que estuvo apropiado que puenteara las obras que restan hacer para que nosotros estemos atentos al momento de acompañar, y esto lo destaco. Y también rescato su interpelación a un cuerpo de concejales que no le esquive a los temas importantes, sino que los debata a fondo, siempre privilegiando la libertad de pensamiento, como lo expresó.”

Por su parte, Monín Aquín, presidenta del Bloque de Juntos por el Cambio consideró que Carlos Saloniti supo leer las necesidades del pueblo y actuó en consecuencia en estos primeros meses de su gestión.

En su análisis de las palabras del intendente, Monín describió: “Nos brindó un detalle de lo realizado hasta ahora y de las condiciones en las que han tenido que trabajar. Para nosotros, estas acciones fueron correctas entendiendo que comenzábamos a transitar la temporada turística y se debían solucionar muchas cosas. Entendemos que en estas circunstancias es normal que se comentan errores”.

“Si bien no brindó un plan de gobierno, me pareció correcta la priorización de determinados temas y cómo piensan encararlos. Me parece muy bueno que haya expresado la ejecución de un Plan de Metas, lo que es correcto para el gobierno en general”, analizó Aquín y agregó: “Le expresé que desde el bloque estamos absolutamente dispuestos a acompañar y colaborar con lo que la gente requiere y se merece. Esto no impide que pidamos las explicaciones necesarias cuando consideremos que hay problemas de gestión o administración, porque como oposición tenemos la obligación del control”.

De los temas que planteó Saloniti, Monín Aquín destacó al transporte público, como urgente. : “Esto no se trata sólo de pensar en un línea de colectivos, hay que cambiar la matriz. Tiene que viajar más gente, con distintas alternativas, deben desarrollarse las ciclovías y, en este contexto, el estacionamiento medido debe ser sólo un punto más. Hay que descomprimir el centro pero a su vez es necesario brindar una solución sustentable. Cuanto más gente viaje en el transporte más sustentable va a ser”.

La presidenta del bloque Frente de Todos, Fernanda González consideró que se trató de un discurso pensado y dirigido a los vecinos haciendo mención al trabajo ejecutivo que está realizando y que se plantea hacia el futuro. En este sentido indicó que el discurso de Saloniti careció de planificación estratégica y se manifestó el deseo del trabajo en conjunto para el bienestar de todos. “Obviamente esto es lo que todos los funcionarios que fuimos elegidos por el voto popular también queremos: llevar adelante un proyecto que tenga como objetivo el bien común”, aclaró.

La concejala Gonzáles destacó: “Para mí fue relevante que haya puesto en valor ciertos temas, que históricamente en nuestro pueblo han sido de gran discusión, como el de los Derechos Humanos. En este caso la instalación de la escultura del Pañuelo de la Memoria en la plaza San Martín”.

Fernanda Gonzáles indicó: “Se trató de un discurso de buenos deseos que obviamente esperamos que se cumplan porque consideramos que si le va bien a San Martín de los Andes nos va a ir bien a todos. El intendente puede contar con nuestro bloque porque vamos a acompañar el trabajo del ejecutivo municipal, en tanto y en cuanto entendamos que el objetivo es el bien de toda la comunidad y no de sectores en particular como lo hemos visto en otros momentos.”