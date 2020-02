Chocaron contra una camioneta y se dieron a la fuga; dos personas debieron ser hospitalizadas

Minutos después de las 0 horas de este sábado en el barrio El Arenal, en un incidente vial resultaron heridas dos personas. Dos ocupantes de uno de los vehículos siniestrados se dieron a la fuga.

El hecho ocurrió en la intersección de las calles Los Chapeles y Los Guindos, en el corazón del barrio, cuando un Volkswagen Gol que circulaba por Los Chapeles en sentido a La Vega, impactó violentamente contra una camioneta Chevrolet que circulaba por Los Guindos.

Foto: RSM

En la camioneta venían tres personas, dos de las cuales resultaron con heridas que merecieron atención médica. Tanto un hombre como una mujer debieron ser atendidos por personal médico y posteriormente derivados al Hospital Ramón Carrillo.

Foto: RSM

En tanto, los ocupantes del Gol, luego de impactar contra la camioneta se bajaron del rodado y se dieron a la fuga corriendo por las calles del barrio. Se presume que estaban heridos por cómo quedó el rodado. Tanto el Gol como la camioneta presentaban serios daños materiales. Vecinos que escucharon el violento impacto salieron a las calles y comenzaron a ayudar a los heridos.

Foto: RSM

Personal de Rescate de Bomberos Voluntarios como personal médico del Hospital trabajaron en el lugar. Personal de la División Tránsito se hizo cargo de las actas correspondientes y personal de la Comisaría 43° quienes arribaron a dicha esquina, comenzaron un operativo para dar con los autores de la colisión.

Foto: RSM

Foto: RSM

Foto: RSM

Foto: RSM

Foto: RSM

“La calle Los Chapeles se convierte en una pista de carreras, no se puede caminar tranquilo porque no sabés cuando te llevan por delante o cuando hay un accidente. Acá deben poner reductores de velocidad, no se puede vivir así”, expresó uno de los vecinos indignado mientras ayudaba a uno de los heridos.