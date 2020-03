Los vecinos de las 85 viviendas lograron una excepción del Concejo para constituir la junta vecinal y avanzar en las necesidades del barrio

Después de un año y medio que están en el barrio de las 85 viviendas los vecinos adjudicados debieron organizarse para afrontar los innumerables problemas que surgieron en un loteo social improvisado y lleno de carencias. A través del IPVU-ADUS, el gobierno provincial terminó ubicando en ese sector a 85 familias integrantes de las cooperativas Nehuen Mapu, constituída después de una toma, y del MTD. Se trata del loteo de grano más fino de todo San Martín de los Andes con lotes de 135 m2, por lo que se generan muchísimos problemas de saturación.



A diferencia de otro barrios del IPVU-ADUS las casas fueron sin medidores de luz ni de agua y sin gas. Tampoco tienen veredas ni cordón cuneta. Entre los problemas que afectan a los vecinos de las 85 viviendas se encuentra una irregularidad dominial. Todas las viviendas están en un solo lote, el 12 E, sin la mensura individual de cada casa como corresponde.



A todo esto se sumó la caída de piedras, que desató la crisis el 15 de enero producto de las falencias en las medidas de contención. Elena Cabeza contó a RSM esta grave situación y cómo pelearon para la conformación de la Junta Vecinal.



“El primer grupo que se conformó obedecía a un par de personas puestas a dedo por el coordinador del MTD y que no nos representaba al resto de los vecinos. Entonces en diciembre y enero nos comenzamos a organizar democráticamente porque si bien somos de dos cooperativas distintas vivimos todos en el mismo barrio” Cuenta Elena. “A mediados de enero nos reunimos en la placita y decidimos conformar la junta pero cuando hicimos la solicitud, la respuesta de Juntas Vecinales fue que no cumplíamos con todos los requisitos de la ordenanza”.



Mientras presentaban una nota al Concejo Deliberante pidiendo que se autorice la conformación de la Junta Vecinal ocurrió la última caída de piedras. Con ese grave problema encima, la participación de los vecinos se acentuó. Cómo cada vez que se conforma una Junta Vecinal, las objeciones que se plantean, generalmente tienen que ver con falta de fondos por parte del municipio, los vecinos solicitaron en la nota presentada a los concejales que se los exceptúe de cobrar esos aportes”.



Finalmente, la excepción fue presentada por la concejal Marcela Valenzuela del Frente de Todos en la primera sesión ordinaria del año, el 27 de febrero pasado. “La gravedad y la magnitud de lo que está pasando en ese barrio necesita que alguien tome medidas urgentes. Por eso es que entendemos que la conformación de la Junta Vecinal,los vecinos van a poder monitorear las medidas de mitigación”, explicó Valenzuela.

En este sentido, Elena Cabeza indicó: “La situación urgente es comenzar con las medidas de mitigación que nunca se cumplieron. La empresa CODAM, que fue la que hizo las casas, no cumplió con las normas de seguridad que estaban establecidas por ordenanza. Nosotros nos dimos cuenta después de pasar un invierno que no se había hecho nada y aunque reclamamos en su momento y se acercaron concejales y hasta el intendente para mediar con el ADUS, recién cuando organizamos un sentada frente a sus oficinas nos dieron una respuesta concreta. El tema es muy grave y los vecinos de las 10 casas que se ven más afectadas no están para nada tranquilos, Hay vecinas que tienen ataques de pánico”.



Mientras que la caída de piedras fue el 15 de enero, después de las acciones iniciadas por los vecinos, recibieron una nota de Guillermo Caruso, funcionario del IPVU de la zona sur, con el compromiso de comenzar con las obras de mitigación el 13 de marzo.



“Nuestras necesidades son urgentes y de acá al 13 de marzo puede pasar cualquier cosa. Si bien nos damos cuenta del compromiso del señor Caruso, entendemos que quien tendría que haber venido acá es Marcelo Sampablo y no se ha hecho presente.”



“La conformación de la Junta Vecinal nos da más entidad para llevar adelante los reclamos. También tenemos otros objetivos como trabajar en la recolección de residuos, los animales sueltos y en la parquización de la plaza, porque ahora los chicos juegan en la calle.”