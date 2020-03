El Estado y las cámaras analizan la temporada estival

Después de un inicio de temporada estival con muchas dudas, el verano dejó índices positivos en la mediciones estadísticas de la secretaría de turismo. Consultados por RSM, el secretario del área, Alejandro Apaolaza, el presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo, Lucas Mantaras y el presidente de la Asociación Hotelera y Gastronómica, Agustín Roca, dieron su opinión de los dos primeros meses del año.

El secretario de Turismo, Alejandro Apaolaza explicó:

“Hemos cerrado los dos meses de temporada alta con mucha satisfacción. Ha sido exponencial el incremento de turistas en nuestra localidad y sabemos que eso es sumamente beneficioso para todos los sanmartinenses. Febrero cerró con un promedio de ocupación hotelera del 81.56%, lo que significa un 23,5 por ciento más que el mismo mes del año anterior”.

“Esta ha sido una temporada en la que todo se ha desarrollado con normalidad. Recibimos a los turistas con una ciudad cada vez más linda y mejor preparada. Con el trabajo de una gestión municipal sinérgica en su equipo y trabajando en conjunto con todo el sector privado hemos tenido competencias internacionales, fiestas populares y una oferta completa para el disfrute de quienes nos visitan”.

Asimismo, Apaolaza indicó que hay “cada vez más presencia de turismo extranjero. Durante febrero como siempre se destaca el turismo de Chile, pero durante toda la temporada se registraron visitantes de Europa Norteamérica y de todos los países de Sudamérica.”

Desde el sector privado, Lucas Mantaras, presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo realizó, también una evaluación positiva:

“Hemos tenido una temporada estival excelente, en donde los Turistas que nos han elegido para pasar sus vacaciones disfrutaron de nuestra ciudad y los comercios que tenemos en el casco céntrico. Destacaron de la cordialidad, calidez y la buena atención del personal y las ventas crecieron comparativamente con respecto al año anterior. Sin dudas ha sido una muy buena temporada. Ahora debemos trabajar el sector privado y el público de nuestra ciudad y de la provincia, todos mancomunadamente para intentar conseguir una conexión aérea directa con San Pablo, Brasil para el próximo invierno, en donde necesitamos que Aerolineas Argentinas nos acompañe en una decisión estratégica para nuestra comunidad, que sin dudas en algún momento tiene que suceder y creemos que están dadas todas las condiciones para que este sea el momento”.

Por su parte, Agustín Roca, presidente de la Asociación Hotelera y Gastronómica de San Martín de los Andes, consideró:

“Esta temporada arrancó con dudas por los cambios económicos nacionales pero a partir de la segunda quincena de enero la demanda aumentó dando el pico más alta en carnaval con una ocupación del 95%. Estimamos que los meses de enero y febrero cerraron con un 80% de promedio.”

“El beneficio más grande se vio en la gastronomía y el comercio de la ciudad. El sector de los alojamientos fue muy castigado. Por la oferta informal no se han podido mantener los valores que se habían estimado para la temporada. Los precios no acompañaron la inflación por lo cual económicamente en los alojamientos el costo y las ganancia estuvieron muy de la mano sin poder recuperar los últimos años de pérdida. El alojamiento informal al no tributar y aportar en las cargas de los empleados derechos actorales como corresponde hizo que el valor noche baje mucho.”

“Los más beneficiados de este verano han sido los departamentos y segundas casas de familias.”