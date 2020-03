Inician investigación por supuesta contaminación en club privado

A instancias de una denuncia por supuesta contaminación ambiental, el Ministerio Público Fiscal comenzó una investigación en el Chapelco Golf & Resort, un club privado ubicado en nuestra ciudad.

Este lunes por la tarde, el fiscal jefe Fernando Rubio encabezó un procedimiento en el predio del club junto a personal de la fiscalía de Delitos Ambientales y Leyes Especiales, mediante el cual se tomaron muestras de agua y tierra que luego serán enviadas a analizar.

“La investigación comenzó a instancias de la denuncia de una vecina del club”, indicó el fiscal jefe. “Ayer por la tarde hicimos una recorrida por el lugar y pudimos constatar la existencia de celdas de basura sin tratamiento ni protección, en una zona cercana al curso de agua de un arroyo”, especificó. “Tomamos muestras de agua y tierra que luego mandaremos a analizar, y el caso va a ser derivado a la fiscalía de Delitos Ambientales y Leyes Especiales”, añadió.

Del procedimiento, que comenzó alrededor de las 18.30, también participaron personal del municipio local y personal de la Policía de Neuquén.

En tanto, el administrador del mencionado barrio indicó a RSM que “los residuos son entregados en la planta de transferencia. Últimamente hubo días en que no los aceptaron en la planta, posiblemente por falta de disponibilidad. Ante este problema se hizo construir un container y para esas oportunidades en que no nos reciban los residuos, debimos destinar un lugar transitorio para acopiar la basura allí para luego trasladarla cuando tengan lugar o estén listos los depósitos. Eventualmente si se completaba un camión, llevarla hasta Balsa Vieja si hubiera complicaciones con la planta local”.

“No creo que haya contaminación porque no hay mucha acumulación de basura y el período de tiempo es muy corto. Ayer se tomaron las pruebas y evidentemente los resultados dirán si hay o no contaminación”, expresó el administrador.

Además explicó que se mandaron a hacer más contenedores del que actualmente está instalado en la línea municipal, exclusivamente para poder destinar los residuos los días que no son recibidos por el municipio.

“Como las empresas de volquetes no nos alquilan los mismos para depositar residuos, mandamos a hacerlos. Nosotros no somos ajenos a la problemática que existe en la ciudad respecto a la recolección de residuos. En el ínterin que no se nos recibía la basura y que enviamos a fabricar los volquetes, ubicamos los residuos en un lugar transitorio, hasta ser destinados a la planta de transferencia”, cerró diciendo.

En los próximos días se conocerán los resultados de las muestras y de acuerdo a ello se procederá desde la fiscalía ambiental.