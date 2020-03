Con la Fiesta de la Cerveza Artesanal, en 15 días San Martín se volverá un verdadero Parque gastronómico cervecero

Serán 10 los restaurantes que elaborarán deliciosos platos usando cervezas artesanales a modo de ingredientes; y habrá 6 bares que harán una promo 2×1 para quienes lleven el vaso del evento.

Con la llegada de la primera Fiesta de la Cerveza Artesanal de San Martín de los Andes, restaurantes de diferentes estilos se sumarán a los festejos con una propuesta gastronómica perfecta para la ocasión: platos elaborados con distintas cervezas artesanales de la región. Ellos serán: Crux, Pizza Bar, Torino, Otto Resto Bar, Piedra Buena, The Corner, Doña Quela, El Regional, By The Way Patagonian Bugers y Paihuen.

Del 21 al 23 de marzo, los chefs de estos restaurantes elaborarán platos como: unos deliciosos sorrentinos de ciervo, con crema de hongos morilla a la reducción de cerveza roja; una sabrosa bondiola braseada en soja, mostaza y cerveza negra, con vegetales glaseados en cerveza Pilsen; y un tradicional goulash de ciervo, pero a la cerveza.

Además, durante esos mismos días (del 21 al 23 de marzo), 6 bares cerveceros harán una promo 2×1 para quienes lleven el vaso del evento. Serán Clover, Bavarian, Wemul, Fass Bier, El Regional Estación de Cerveza y Crux. El eco vaso se podrá comprar el 21 y 22 de marzo en los festejos que se desarrollarán en la Plaza San Martín, de 16 a 23 horas. Con él es que se podrá degustar los distintos tipos de cerveza que ofrecen 18 de los mejores productores de la región, ya conocida por la calidad de su trabajo cervecero.

La Fiesta de la Cerveza significa una oportunidad para poner en valor toda la actividad cervecera que se viene desarrollando desde hace años en San Martín de los Andes y la región. Es un evento que promueve el turismo, la cultura, la producción y la gastronomía locales; y que ofrece un fin de semana completo para disfrutar, de una manera cuidada, entre familiares y amigos.

Los festejos también incluirán visitas a tres fábricas de cerveza artesanal locales: Kraft Brewers, Lácar y Nuske; y ofrecerá propuestas musicales de gran calidad en los dos días de festejos de la Plaza San Martín. Estarán tocando La Juntera, Edu Schmidt, la Banda de Moebius, La Rueda Itinerante, la Fun Blues, Crassus & Okaso, y El Galpón Trío con Kathy Fuentes. La oferta gastronómica de la Plaza será variada, de la mano de los distintos foodtrucks que estarán presentes.

Previo al evento habrá campañas de consumo responsable, y, durante el mismo, sorteos para premiar a los conductores designados, que asuman el rol de cuidar a sus afectos al volver a casa manejando.

Para enterarse de toda la información y del cronograma completo del evento se pueden visitar sus redes: @sma.parque.cervecero tanto en Facebook (https://www.facebook.com/sma.parque.cervecero/) como en Instagram (https://www.instagram.com/sma.parque.cervecero/).

“San Martín de los Andes Parque Cervecero” es organizado por Identidad Sur junto a la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de la ciudad, en alianza con el municipio de San Martín de los Andes y la Legislatura de Neuquén. Acompañan a modo de auspiciantes Fass Bier, Bavarian Crux, Clover y PTP Seguridad Privada.

El contacto para la realización de notas es vía mail, escribiendo a smaparquecervecero@gmail.com, o comunicándose al +549 2944 669606.

Advertisements