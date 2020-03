La “China” Lara en la elite del básquet nacional, vuelve a participar de la Liga Nacional de Básquet

Co­rrien­tes Bás­quet se­rá el nombre de la franquicia de­por­ti­va que representará a la provincia en la Liga Fe­me­ni­na 2020, que apareció tras una fusión de tres equipos de la provincia mesopotámica. Tras la firma de diferentes convenios, el equipo es una re­a­li­dad y cuenta con un cuerpo técnico que está en­ca­be­za­do por Franco Gu­tié­rrez.

El en­tre­na­dor mi­sio­ne­ro asumió la res­pon­sa­bi­li­dad y se confirmó que estará acompañado por Diego Che­ce­ne­lli y En­zo Al­mei­da como asistentes. El pre­pa­ra­dor fí­si­co se­rá Gui­ller­mo Stieg y Ma­le­na Gon­zá­lez fue ele­gi­da como la ki­ne­sió­lo­ga de­por­ti­va.

Foto: @vchina14

Corrientes Bás­quet tiene confirmadas dos ju­ga­do­ras pa­ra afron­tar el próximo tor­ne­o: ellas son Abril Ra­mí­rez (U20) y Vic­to­ria La­ra.

La sanmartinense que juega de ala pivote, está próxima a cumplir 24 años y es una de las esperanzas más firmes del flamante equipo. La “China” fue ni más ni menos que cam­pe­o­na de la Li­ga Fe­me­ni­na con Quim­sa de San­tia­go del Es­te­ro en la edi­ción 2018.

Cabe recordar que sus ini­cios fue­ron en Los Zo­rros y a los 16 años y ba­jo la tu­te­la de Le­o­nar­do Cos­ta, hi­zo sus pri­me­ras ar­mas en So­cial La­nús. Lue­go re­ca­ló en Es­tre­lla de Be­ris­so pa­ra dis­pu­tar la Li­ga Na­cio­nal. Ade­más, fue in­te­gran­te de la Se­lec­ción Ar­gen­ti­na ju­ve­nil que dis­pu­tó el Pa­na­me­ri­ca­no de Es­ta­dos Uni­dos y el úl­ti­mo Mun­dial dis­pu­ta­do en Ru­sia.

RSM conversó con la “China” que nos contó cuáles son sus expectativas de cara al próximo torneo. “El próximo 16 de marzo empezamos con los entrenamientos con el equipo. Ahora estoy en Buenos Aires y hasta que nos juntemos en Corrientes, cada una hace un trabajo físico especial, cosa de no tener que arrancar de cero. Individualmente el preparador físico nos envió, de acuerdo a la posición que jugamos, un trabajo técnico y físico”, cuenta Victoria, entusiasmada en lo que le toca para este año.

Foto: @vchina14

“Estoy contenta porque nuevamente tengo la oportunidad de jugar una Liga Nacional, para cualquier deportista poder estar en la elite del básquet nacional es lo que uno más anhela siempre”, cuenta Victoria.

Al momento de consultarle sobre cómo ve el armado del equipo, añadió que “el equipo que se va armando bien, la verdad es que son todas jugadoras con las que me tocó jugar en contra. Con ninguna compartí equipo, pero somos un equipo muy joven, la mayor no supera los 30 años, por ende lo que sea entrega sacrificio y luchar por cada pelota como la última no nos va a faltar. Nos caracteriza la intensidad, las falencias tácticas las trabajaremos una vez que nos juntemos y entrenemos todas juntas bajo las órdenes del técnico”.

Es un gran desafío para la sanmartinense, este 2019 estuvo jugando la Liga Metropolitana en Buenos Aires, que si bien no es una liga como el Torneo Nacional, aprovechó para dedicarse a sus estudios. “Mientras jugaba en Country Banfield, le metí mucho tiempo a la facultad. Lo bueno de este año es que puedo cursar materias semipresenciales y eso me ayuda a dedicarme al básquet, es un golazo porque no pierdo regularidad con mi carrera”, finalizó diciendo.

