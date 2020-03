Finalmente el proyecto del Pañuelo de la Memoria dividió a los concejales y se votó en contra de su instalación

Este jueves se llevó a cabo en el recinto del Concejo Deliberante la sesión N°3 de lo que va en el año, donde se iba a tratar uno de los temas que mantenía en vilo a la clase política local, sobre la instalación del Pañuelo de la Memoria en la Plaza San Martín.

En esta oportunidad quien presentó la propuesta hace algunas semanas, fue la concejala por el Movimiento Popular Neuquino, Eliana Rivera, quien conociendo la postura del presidente del Concejo Deliberante y compañero de bloque, Sergio Winkelman, llevó a tratar la instalación de dicha obra en las primeras sesiones del nuevo cuerpo legislativo.

La concejala Eliana Rivera, explicó que la propuesta buscaba una respuesta al concurso que se realizó el año pasado. Además citó un escrito que previamente realizó y lo expresó en el recinto. “Este símbolo (…) nos valió el reconocimiento por parte de diferentes organismos internacionales y la posibilidad de poder ir sanando las heridas hacia el interior de nuestra nación, sin olvidar que nunca cerrarán mientras exista un hijo, un nieto que no recupere su identidad y se haga Justicia”, expresó.

Por su parte, la concejala Ana María Aquín, si bien coincidió en muchas de las cosas que expresó la concejala Rivera, hizo hincapié en que la decisión de la ubicación del pañuelo, no estaba prevista en el concurso. “La ubicación es producto de un acuerdo del jurado donde se encontraba presente en ese momento, la intendente (Rebolledo) y se decidió sacar un decreto utilizando como ubicación la Plaza San Martín. Esto no es menor, que un intendente decida el uso del espacio público. Esto habla de nuestra falta de democracia, que a pesar que pasan los años nos cuesta asumir el rol de cada poder”, expresó Aquín, haciendo referencia a que un intendente no puede emitir un decreto decidiendo que se va a autorizar el espacio público sin que pase por el Concejo Deliberante. Luego al querer exponer su opinión sobre el significado del pañuelo, parte del público la abucheó y decidió que en esas condiciones no seguiría hablando, por lo que se generó un tenso momento.

Más tarde, la concejala María Da Pieve, solicitó que en un marco de respeto, se puedan escuchar todos, sin insultos ni faltas de respeto. Da Pieve respecto al tema, consideró que es “la historia de todos” y que en ese sentido se debe lograr poder llegar a una decisión unánime respecto a la instalación del Pañuelo. “El lugar donde debe estar ubicado el Pañuelo debe ser el lugar de todos y de todas. Como concejal quiero que este tema salga por unanimidad, quiero un lugar que nos represente a todos (…), llamo a la reflexión para que trabajemos en un punto de acuerdo”, expresó entre otras cuestiones.











Luego tomaron la palabra el resto de los concejales, a excepción de Jorge Zabala y César Meza. También hubo participación de parte del público y del secretario de Cultura, Gustavo Santos, donde expresaron sus opiniones, basaron sus fundamentos y hasta hubo un ida y vuelta de opiniones entres los concejales Santiago Fernández, Sergio Winkelman, Martín Rodríguez.

Hubo momentos de emoción y momentos de tensión, sobre todo luego de la votación en la que se definió por 6 votos en contra y 5 votos a favor, por la no instalación del Pañuelo de la Memoria en la Plaza San Martín. Se escucharon voces y gritos en disconformidad con lo que se votó. De hecho, la ex concejal Ana Ambroggi, acusó a los gritos a los concejales que votaron en contra de “pro-milicos”.

Más allá del resultado de la votación, se demuestra una vez más lo alejados y divididos que están los concejales respecto a temas sensibles para la sociedad. Hay un análisis más profundo que se puede hacer y es la división que se generó con este tema dentro del bloque oficialista. El hecho de que la concejala Rivera haya llevado como primer proyecto un tema que el Presidente del Concejo ya había fijado postura el año pasado, ahora apoyada por el intendente donde hace 15 días atrás expresó su deseo y/o postura sobre la instalación del pañuelo en la plaza, muestra que algo se puede haber quebrado.







Habrá que esperar cómo se suceden las cosas de acá en adelante, pero era sabido que el tema del Pañuelo de la Memoria traería viento de cola. Los concejales que votaron en contra fueron Da Pieve, Winkelman (MPN) y Aquin, Meza, Zabala y Tulián (JPC). En tanto a favor fueron Rivera (MPN), Fernández, Valenzuela, González y Rodríguez (FDT).

