En caso de violencia de género: qué acciones tomar

RSM se propuso facilitar la información para tener en claro cómo proceder en caso de ser víctima o testigo de violencia de género.

En los estos primeros meses del 2020, el Observatorio de las Violencias de Género “Ahora Que Sí Nos Ven” registró que cada 23 horas se comete un femicidio. Cuando se está en una situación de violencia es imprescindible pedir ayuda.

Es importante saber que la violencia de hombres hacia mujeres puede ser tanto física, como psicológica, verbal, económica o sexual. Y que constituye un delito penado por la ley que debe ser denunciado, ya sea por la misma víctima o por algún familiar o allegado que tome conocimiento de la situación de violencia vivida.

Si bien es necesario realizar la denuncia, previamente se puede solicitar asesoramiento gratuito de psicólogas y abogadas para contar con toda la información y el acompañamiento necesario para salir de la situación de violencia de la mejor manera.

En la Comisaría de la Mujer y la Familia hay un gabinete asesor de abogados, abogadas, psicólogos, psicólogas que brindan un asesoramiento gratuito para saber cómo manejarse y tomar noción de los dispositivos que funcionan para acompañar a la víctima.

Pero no solo allí se puede solicitar este acompañamiento, desde hace pocos días se inauguró una Oficina de Atención a la Víctima en Cordones de Chapelco. “ Muchas veces hay situaciones de violencia de género en Cordones, pero bajar hasta la Comisaría de la Mujer puede significar un fuerte obstáculo para las mujeres que son víctimas, quienes muchas veces tienen hijos a su cargo y sufren por parte de su agresor una retención en el hogar, no dejándolas salir por más de un rato. Es por eso que pusimos acá en la Chacra una oficina de Ayuda a la Víctima, con asesoramiento gratuito de una psicóloga y un abogado. Luego es necesario hacer la denuncia, pero el hecho de asesorarse y acompañarse por profesionales para poder hacer el proceso de denuncia es muy importante”, declaró Emilia Otharan, directora del área de Género, Diversidad, Derechos Humanos y Mediación Comunitaria. La Oficina de Atención a la Víctima funciona en el C.I.C. de Cordones de Chapelco, ubicado en la Avenida Los Lagos.

Más allá del asesoramiento gratuito al que se puede acceder en la Comisaría de la Mujer y también es esta nueva oficina de Atención a la Víctima, también se puede obtener llamando a la Línea telefónica Nacional 144, que está destinada a brindar información, orientación, asesoramiento y contención para las mujeres en situación de violencia de todo el país, los 365 días del año, las 24 horas, de manera gratuita.

La denuncia se puede realizar en cualquier comisaría y el hecho de que efectivos policiales se nieguen a tomarla constituye un delito. De todas formas, es bueno saber que en la Comisaría de la Mujer y la Familia es la que se especializa en este tema, aunque no siempre funcione de la mejor manera.

La semana pasada, una joven de Las Rosas fue golpeada por su ex pareja, arrojada del auto en movimiento y a la hora de realizar la denuncia en la Comisaría de la Mujer recibió un trato muy poco cuidado.

Luego de los hechos sucedidos la semana pasada, Emilia Otharan planteó la necesidad de brindar una capacitación en perspectiva de Género al personal de esta Comisaría por parte de organizaciones sociales que se especializan en el tema. La finalidad de la capacitación sería poder concientizar al personal de todo lo que significa para una mujer víctima de violencia animarse a ir a hacer la denuncia, el peligro que constituye para su persona, su miedo, de modo de poder brindar la mejor atención posible.

Al ir a la comisaría lo que hay que hacer es una denuncia y no una exposición, ya que esta última no tiene valor legal. También es importante pedir una copia de la denuncia para poder llevársela. Si en la comisaría no toman la declaración o ignoran el problema, esto constituye otro tipo de violencia, de tipo institucional.

Como mujer víctima de género se tiene derecho a pedir una medida de protección contra el agresor (exclusión del hogar, prohibición de acercamiento, cese del hostigamiento). También las leyes otorgan el derecho a acceder sin trabas al patrocinio jurídico gratuito (abogados a los que no hay que pagarles nada). Lo primero que hay que hacer es asesorarse, ya sea la Oficina de la Víctima, con la línea 144 o en la Comisaría de la Mujer, abierta las 24 horas, ubicada al lado del barrio Kumelkayen y cuyo teléfono es 02972 41-2589.

La Ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres reconoce los siguientes tipos de violencia contra la mujer:

Física: La que se emplea contra el cuerpo de la mujer produciendo dolor, daño o riesgo de producirlo y cualquier otra forma de maltrato agresión que afecte su integridad física.

Psicológica: La que causa daño emocional y disminución de la autoestima o perjudica y perturba el pleno desarrollo personal o que busca degradar o controlar sus acciones, comportamientos, creencias y decisiones, mediante amenaza, acoso, hostigamiento, restricción, humillación, deshonra, descrédito, manipulación aislamiento.

Sexual: Cualquier acción que implique la vulneración en todas sus formas, con o sin acceso genital, del derecho de la mujer de decidir voluntariamente acerca de su vida sexual o reproductiva a través de amenazas, coerción, uso de la fuerza o intimidación, incluyendo la violación dentro del matrimonio o de otras relaciones vinculares o de parentesco, exista o no convivencia, así como la prostitución forzada, explotación, esclavitud, acoso, abuso sexual y trata de mujeres.

Económica y patrimonial: La que se dirige a ocasionar un menoscabo en los recursos económicos o patrimoniales de la mujer, a través de:

-La perturbación de la posesión, tenencia o propiedad de sus bienes;

-La pérdida, sustracción, destrucción, retención o distracción indebida de objetos, instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, valores y derechos patrimoniales;

-La limitación de los recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades o privación de los medios indispensables para vivir una vida digna;

-La limitación o control de sus ingresos, así como la percepción de un salario menor por igual tarea, dentro de un mismo lugar de trabajo.

Simbólica: La que a través de patrones estereotipados, mensajes, valores, íconos o signos transmita y reproduzca dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones sociales, naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad.

Advertisements