El Centro de Atención a la Víctima del Delito continúa su trabajo pese al Coronavirus, se lo puede contactar telefónicamente

Desde 2015 funciona en San Martín de los Andes una Delegación del Centro de Atención a la Víctima del Delito (CAVD), un organismo del estado provincial dependiente del Ministerio de Gobierno y Seguridad que brinda de forma gratuita asesoramiento jurídico y asistencia psicológica para las víctimas de delitos penales, violencia de género y familiar.

El equipo que lo integra es interdisciplinario: cuenta con una abogada, una psicóloga y un psicólogo. Se puede contactar al CAVD telefónicamente llamando al 299 15 5332987 o escribiendo al mail cavdjunin@gmail.com.

La confidencialidad que ofrecen es total, y pueden acudir tanto las víctimas, como sus familiares cercanos. Su acompañamiento es significativo, conteniendo desde lo psicológico, asesorando desde lo jurídico y hasta acompañando a las víctimas a la comisaría a hacer la denuncia correspondiente.

La Delegación local nuclea a San Martín de los Andes, zonas rurales y Junín de los Andes, donde estaba su sede con anterioridad al 2015. Pero desde agosto de 2019 el CAVD no tiene edificio para funcionar. Se terminó el contrato del alquiler en donde estaban y si bien se planteaba una reubicación inmediata, los meses fueron pasando y hasta el momento no se ha conseguido un nuevo lugar para que funcione. “Intentamos continuar con la mejor atención posible, pero no tener un espacio propio es un obstáculo. Cada entrevista que se nos solicita debemos articularla con alguna institución que nos preste un espacio”, explicaron los profesionales del CAVD.

Ante esta situación, la Dirección de Género, Diversidad, Derechos Humanos y Mediación Comunitaria les brindó un espacio para atender los días martes de 9 a 12 horas en el C.I.C. de Cordones de Chapelco. “Está muy bueno que nos estén prestando ese espacio, ya que logra dar más accesibilidad y descentralización al CAVD”, subrayaron los profesionales. De todas formas, la atención presencial se encuentra suspendida hasta el momento por las medidas tomadas frente al Coronavirus, por lo que se puede contactar al equipo del CAVD mediante el teléfono y mail mencionados previamente.

El CAVD ofrece una consulta gratuita, atención con o sin denuncia policial o judicial, asistencia inmediata, contención psicológica y asesoramiento jurídico para víctimas de delitos (todas aquellas acciones u omisiones tipificadas en el Código Penal -lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de los derechos fundamentales que violen la legislación penal vigente-), de violencia familiar (toda acción u omisión ilegitima o abuso dirigido a dominar, someter, controlar, o agredir la integridad física, psíquica, moral, psico-emocional, económica-patrimonial , sexual y/o la libertad de una persona por parte de algún integrante de su grupo familiar) y violencia de género (toda conducta, acción u omisión, que basada en una relación desigual de poder, afecte la vida, libertad, dignidad, seguridad personal, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial de una mujer). También la trata de personas, los delitos electrónicos y los de lesa humanidad están dentro de su ámbito de aplicación.

Como se plantea desde el CAVD, “la asistencia es gratuita dado que es inherente a la función del estado ocuparse de la seguridad de sus miembros, es decir en un rol de garante, de salvaguarda y de servicio a la sociedad y a cada uno de sus integrantes”. El Centro de Atención a la Víctima del Delito fue creado por Ley Provincial Nº 2152/95.

Además de la atención que brinda a las víctimas, el CAVD local participa del Consejo de Género, de la Red Interinstitucional de temáticas de género y violencia familiar de San Martín de los Andes, y de la que funciona en Junín de los Andes abarcando zonas rurales.

Los profesionales que integran la Delegación local del CAVD son la psicóloga Wanda Olate, el psicólogo Gustavo Obreque y la abogada Gabriela Olate.

