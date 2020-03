Desde el ACA informan que hay normal abastecimiento de combustible

En las últimas horas circulan por las redes sociales diferentes mensajes, sobre cuarentena total, algo que el Gobierno Nacional aún no confirmó, desabastecimientos de alimentos, combustibles, etc, etc. Lo cierto es que más allá de ese tipo de mensajes o comunicados falsos, hasta tanto no haya información oficial, por lo canales ya previstos para ellos, es saludable no compartirlos.

Desde el Automóvil Club Argentino, se intenta llevar tranquilidad a los vecinos de nuestra ciudad, informando que es normal el abastecimiento de combustibles.

Esta circulación de mensajes falsos que solo generan pánico en medio de la pandemia del coronavirus, logran que haya personas que hasta pretendan cargar naftas en bidones situados en los asientos, algo que está prohibido por razones de seguridad.

Desde el municipio, una camioneta de Protección Civil y dos móviles de Bomberos llevan tranquilidad a las personas y recomiendan que no haya aglomeración de personas en espacios públicos, efectivos policiales consultan a los peatones cuál es el motivo por el que circulan por las calles y como está sucediendo en diferentes ciudades de la provincia, móviles de Gendarmería, Policía, Bomberos, Defensa Civil patrullan las calles solicitando quedarse en los hogares.

Advertisements