Campo y Coronavirus: “Quienes producimos alimentos estamos convencidos de que los argentinos podremos superar esta crisis unidos y trabajando juntos”

La Sociedad Rural del Neuquén adhirió y compartió un comunicado vertido por la Mesa de Enlace de Entidades Agropecuarias, cuyas actividades, por considerarse esenciales para la vida humana –la producción de alimentos-, están exentas del aislamiento social, preventivo y obligatorio.

Sin embargo hace un pedido especial que recorre los campos del país: “… el uso de esta habilitación debe ser sólo para realizar tareas que resulten indelegables, impostergables e imprescindibles durante el plazo de vigencia del aislamiento”. Luego agregan: “… a las buenas prácticas agropecuarias que ya aplicamos, les sumemos los máximos recaudos y respeto a los protocolos necesarios en materia sanitaria hacia nuestras personas y las de nuestro prójimo”.

Publicamos aquí el comunicado completo firmado por los presidentes de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria, Confederaciones Rurales Argentinas, Sociedad Rural Argentina y Sociedad Agraria Argentina

“Esta pandemia nos pone por delante el objetivo de superar, con nuestro compromiso y comportamiento ciudadano responsable, una verdadera amenaza contra lo más preciado de la vida humana, que es la salud de cada uno de los hombres y mujeres de esta República.

Las fuerzas públicas han tomado las medidas oportunas, en el marco de un amplio consenso político y federal, resultando en el DNU 297-2020, que plantea el “aislamiento social, preventivo y obligatorio”.

En esta normativa han quedado exceptuadas del aislamiento aquellas actividades esenciales para la vida humana, entre las que se incluye la producción de alimentos, por lo que se resalta la responsabilidad social que tenemos cada uno de los que participamos de estas actividades productivas y empresarias.

Estamos trabajando junto a las autoridades de aplicación, para que la normativa sea clara y fácil de aplicar. Tenemos que ser conscientes de que todo el esfuerzo, el trabajo y el riesgo que ponemos en producir, no sirve de nada si las personas no están sanas y el comercio de alimentos no es fluido.

Por eso, los integrantes de la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias queremos resaltar que el uso de esta habilitación debe ser sólo para realizar tareas que resulten indelegables, impostergables e imprescindibles durante el plazo de vigencia del aislamiento.

Queremos sumarnos al reconocimiento realizado ayer a los trabajadores de la salud que están en el frente más riesgoso y público en este momento. Por supuesto, también a los integrantes de la Policía, Gendarmería, Prefectura y otras fuerzas que ayudan en la prevención y el cumplimiento de las medidas anunciadas.

Además, creemos justo destacar el compromiso de todos los que trabajamos en el campo, porque el trabajo sigue con cosechas, siembras, alimentación y transporte de hacienda, ordeñe en tambos, servicios veterinarios.

Y en este contexto, pedimos que a las buenas prácticas agropecuarias que ya aplicamos, les sumemos los máximos recaudos y respeto a los protocolos necesarios en materia sanitaria hacia nuestras personas y las de nuestro prójimo. La República se construye con el trabajo de cada ciudadano, compartiendo un mismo objetivo. Por eso, trabajando juntos, podremos recuperar pronto la salud de todos los argentinos”.

