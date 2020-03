Carlos Saloniti: “La gente no entiende, por eso vamos a reforzar los controles y seremos severos”

El intendente de nuestra ciudad Carlos Saloniti, dialogó con RSM en medio del “aislamiento social preventivo y obligatorio” que ya lleva cinco días y lamentablemente coincidió en que en San Martín de los Andes, este martes la gente comenzó a desoír la prohibición salir de sus viviendas.

“Es un trabajo de día a día, de hora a hora, pero este miércoles vamos reforzar los controles. Los días anteriores los controles funcionaron muy bien y la gente se quedó en su casa, pero este martes no fue así. Voy a recorrer yo mismo con la camioneta de Defensa Civil, voy a estar en todos lados porque quiero chequear y reforzar con todas las fuerzas para que no aflojen, porque acá no hay que aflojar. La gente no entiende y sigue saliendo”, expresó el intendente preocupado por la cantidad de mensajes que recibió denunciando a personas que circulaban por las calles de nuestra ciudad.

Saloniti expresó que aún hay personas que consultan para poder regresar a Neuquén o a otras ciudades, cuando no se puede. “No comprenden, parece ser, la gravedad del caso. A mí me consultan cómo pueden hacer para viajar a Neuquén o a Buenos Aires por sus propios medios. Eso no se puede, no entra nadie ni sale nadie de la ciudad sino es de manera organizada. Se van en transporte público y con los permisos de Nación, como sucedió con los dos micros que salieron hacia Buenos Aires con turistas, sino no se va nadie”, indicó firmemente.

“Estamos alineados con el fiscal y con la Policía de hacer las cosas como se deben. Estoy convencido de que van a surgir casos y esto se va a poner más duro y la gente no entiende, cree que es un chiste. Yo no comprendo qué parte no entiende de todo lo que está pasando. Hubo una adhesión desde el municipio de que no se permite circular desde las 22 horas hasta las 8 horas y los controles de las fuerzas se implementan las 24 horas”, añadió el intendente.

Saloniti confirma lo que los efectivos policiales expresaron al ser consultados sobre la cantidad de personas que salieron a las calles de nuestra ciudad. “Sé que hubo mucha gente dando vueltas, por eso este miércoles tengo pensado salir dos veces con recorridos sorpresas, llamar a la ministra de Seguridad y que las fuerzas sean estrictos con los controles. No hay caso, seremos más severos porque la gente no entiende”, finalizó diciendo respecto a los controles para evitar que los vecinos salgas de sus hogares.

CONTROLES A COMERCIOS

El intendente también se refirió a los controles que junto a la Dirección de Bromatología se vienen realizando a los comercios con el fin de obtener datos sobre el abastecimiento de alimentos, productos y el cumplimiento de los precios.

“Desde que recibimos los precios de Nación nosotros comenzamos a trabajar para controlar que éstos se respeten. Nadie puede vender por encima de los precios publicados por el Gobierno. Estamos haciendo actas de notificación y no vamos a tener contemplación con nadie. Vamos a ir con todo el peso de la ley coordinando con Provincia para evitar los abusos. Estamos en medio de una emergencia”, finalizó diciendo el intendente que por estas horas continúa ocupándose de todos los temas que encierra esta pandemia en nuestra ciudad.

