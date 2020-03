Los vecinos que venían de la India están en viaje a nuestra ciudad para cumplir la cuarentena

Se trata de cinco vecinos de nuestra ciudad y otros tres de Junín de los Andes, que habían viajado a la India y que desde hace cinco días intentan volver a sus domicilios. Tras sobreponerse ante un montón de problemas para poder viajar, este miércoles lograron que el Estado los ubique en un colectivo hasta la ciudad de Neuquén en principio. De allí hasta San Martín de los Andes aún no les informaron cómo llegarán.

“Tenemos como destino Neuquén, pero el micro en el que vamos sigue hasta Bariloche. Hasta ahora no nos confirmaron si el colectivo pasa por San Martín, si nos bajan en Neuquén y después nos suben a otro para ir hasta San Martín o si desde Bariloche nos mandan después a San Martín de los Andes. Nadie nos habla, nadie nos dice nada, los choferes están aislados de nosotros. Desde el miércoles a las 17 horas que venimos viajando sin agua ni comida. Los que van bajando en su localidad, bajan y los esperan autoridades todas con los respectivos trajes, el resto no baja. Todo bien que nos quieran aislar, pero acá tenemos necesidades y no nos proveen lo necesario. Todos estamos bien, nadie tose ni tiene fiebre, solo agotamiento general porque hay gente desde el día 20, 21 dando vueltas para poder llegar a casa”, expresó Andrea que es una de las vecinas.

La vecina explica que ya tienen todo organizado para cuando lleguen a sus hogares y cumplir con la cuarentena obligatoria por arribar del exterior.

“Todos estamos bien de salud y haremos lo que las autoridades nos digan. Permaneceremos en nuestras casas y para eso nuestros familiares se fueron de las mismas para evitar cualquier riesgo. Ellos nos mantendrán con las necesidades de cada uno, nos llevarán el alimento y nos quedaremos en cuarentena los días que nos digan que debemos quedarnos”, manifestó Andrea.

Además están preocupados por todo lo que generó su ida al exterior y por lo que les toca vivir en estos momentos. “No estamos infringiendo ninguna ley, solo somos vecinos que contribuimos a la comunidad, somos gente de bien que solo nos fuimos de vacaciones y queremos volver a casa y cumplir con lo que debemos hacer. Estamos agotados de todo esto”, expresó la vecina que junto a otros ya se encuentran viajando hacia sus destinos.

