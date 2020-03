Empresarios y comerciantes neuquinos solicitan medidas para afrontar la crisis económica que devendrá de la cuarentena

La Federación de Entidades Empresarias Neuquinas (FEEN), presidida por Lucas Mantaras, solicitó a los gobiernos provincial y nacional que se tomen medidas para acompañar a las pyme frente al impacto económico que está generando la emergencia sanitaria.

Lucas Mantaras, presidente de la FEEN.

Frente a la baja en el consumo y la suspensión del turismo, los comercios y empresas neuquinas, así como las de todo el país, están sufriendo una muy delicada situación. Si bien no están generando ingresos, tienen que hacer frente a los gastos mensuales habituales, y no se vislumbra que en el corto ni mediano plazo la situación cambie.

Es por esto que la FEEN solicitó que se implementen algunas medidas que puedan aliviar, al menos en parte, las pérdidas a las que tienen que hacer frente, poder sostener puestos de trabajo y continuar siendo parte importante del motor de desarrollo de las economías regionales.

En la carta enviada al gobernador Omar Gutiérrez, la FEEN pide, entre otras cosas, que las pymes puedan eximirse de pagar Ingresos Brutos hasta que el aislamiento finalice, que se pospongan los vencimientos de los planes de pago de rentas de provincia y que se suspendan los aumentos en los servicios de energía eléctrica y gas. “Las pymes representadas en esta Federación solicitan se contemple nuestra ya golpeada situación”, explicita la nota. Aquí la carta completa: .

Por otro lado, se enviaron cartas a la Cámara Argentina de Comercio (CAC) y a la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), con el objetivo de que puedan ser elevadas al gobierno nacional. En este caso se solicita que se interrumpan los efectos del contrato de trabajo para aquellos que no pueden trabajar desde sus casas, que se generen créditos de bajo interés y auxilios para empresas o comercios que deban cerrar por la cuarentena y la exención del pago de Ganancias, IVA, Contribuciones Patronales, durante el periodo que rija la medida de emergencia, entre otras cosas. Las cartas completas se pueden visualizar aquí:

A la Cámara de Argentina de Comercio:

A la Confederación Argentina de la Mediana Empresa:

En un comunicado de prensa emitido desde la Cámara de Comercio local explicaron que: “desde el día jueves 19, tal como lo decretó el Ejecutivo Nacional, todos los comercios no exceptuados se vieron obligados a cerrar sus puertas, por lo que pedimos a Nación mediante instituciones que agrupan a la pequeña y mediana empresa, como CAC, CAME y FEEN, medidas que no llegan, decisiones que no se están tomando y que complican el complejo panorama sobre todo de las Pyme, generando malestar e incertidumbre”.

A su vez, destacaron: “la situación también invita a levantar la mirada y ver por quienes tienen necesidades inmediatas como lo es la alimentación. Es así que ayer lanzamos junto al Municipio, Supermercados y Comercios la Campaña “¡Sumate!”, que convoca al vecino sanmartinense a que al realizar su compra también adquiera un producto no perecedero, pañales o artículos de limpieza para donar. Hay muchas familias que ya piden un apoyo en este sentido y no podemos ni queremos ser indiferentes a esta realidad”.

