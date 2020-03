Entrevista exclusiva al Dr. Alejandro Galván, de Clínica Chapelco, a cargo del tratamiento de la primera paciente de la ciudad diagnosticada con coronavirus

Alejandro Galván es el Jefe Médico de la Unidad de Terapia Intensiva de la Clínica Chapelco, donde está internada la primera vecina de la ciudad confirmada de haber contraído el coronavirus. Es quien coordina el grupo de trabajo que atiende a la paciente y quien firma los partes de prensa informando a la comunidad cada día sobre cómo evoluciona el caso.

RSM accedió a realizar esta entrevista donde el Dr. Galván cuenta en profundidad cómo están los trabajadores de la salud que atienden este caso, cómo se encuentran los profesionales que han tenido que ser aislados, cómo se cuidan al realizar sus labores diarias, con qué recursos cuentan, cómo trabajan con el sector público de la salud y, de paso, hace un importante pedido a la población.

RSM: ¿Cómo están los trabajadores de la salud de la Clínica que están atendiendo este primer caso de coronavirus en la ciudad?

Alejandro Galván: La verdad es que bien. Pudimos proveernos de todos los elementos de protección personal. Tenemos todo lo indicado por el Ministerio de Salud de la Nación y por la Organización Mundial de la Salud. Son todos elementos que hacen de barrera: botas en el calzado, camisolín, guantes, barbijos y, cuando hacemos algún procedimiento de más riesgo, sobre todo por la vía respiratoria, usamos máscaras faciales y antiparras herméticas. Por ahora tenemos todo. Lo que sí, estamos viendo que al ser una paciente grave y mantener todas las medidas de protección necesarias, tenemos mucho más consumo de insumos descartables. Así que estamos tratando de cuidar la protección personal pero sin descuidar la economía del recurso. Porque según las estimaciones que hay, vamos a tener de a poquito más casos y tenemos que poder afrontar toda la temporada de la pandemia y el invierno, sin que se agoten los recursos.

RSM: ¿Están en contacto con Salud de provincia para la provisión de estos recursos?

Alejandro Galván: Sí, Salud de provincia nos está ayudando. Estamos tratando de ser un equipo y de trabajar en conjunto. Si nosotros necesitamos algo ellos nos pueden ayudar, el Ministerio de Salud de la Provincia de Neuquén y la Zona Sanitaria. Por ahora estamos bien, es el primer caso, no escasea nada y tenemos los elementos necesarios. Y hemos hecho algunas compras grandes para acopiar elementos que nos permitan afrontar el futuro de los próximos casos sospechosos o confirmados. Porque ya con sólo ser sospechoso el caso tenemos que tomar las medidas de protección, por lo que en este sentido no nos cambia mucho si es un caso confirmado o no. En esos primeros días hay que mantenerse con los elementos de protección igual.

RSM: De hecho hubo tres profesionales de la Clínica que tuvieron que quedar aislados luego de atender este primer caso…

Alejandro Galván: Sí, hubo un evento adverso propio de atender a una paciente grave, que cuando llegó a la Clínica requirió una atención inmediata. No se la pudo interrogar en ese momento porque la situación clínica de la paciente no era la óptima para hacerlo y pasó directamente al shock room, como suele suceder en casos de urgencia donde uno no tiene tiempo de hablar con el paciente por el estado o la gravedad que presenta. Ingresó directamente al shock room y los primeros minutos de atención fueron sin protección. Cuando pudieron dejarla mínimamente estabilizada y se pudo conversar con el familiar que confirmó los antecedentes del viaje, ahí los trabajadores tomaron todos los recaudos de protección personal.

RSM: Es que al ser de los primeros casos también se van ajustando las medidas, ¿es así?

Alejandro Galván: Las pandemias siempre tienen una parte de enseñanza también y sin dudas pasa eso. La verdad es que en la guardia tenemos un sistema de triage en el cual se clasifica al paciente desde el recepcionista que hace un breve interrogatorio, y ante posibles casos sospechosos ya el enfermero, que es el primer profesional que lo atiende, lo hace con los elementos de protección, así como el médico. Después, si resulta que no es un caso, se quitan los elementos.

O sea que el sistema está armado. Lo que pasa es que hay excepciones que saltean el protocolo que uno tiene establecido. Justo este primer caso fue una excepción y tuvimos la exposición de tres profesionales que están sin síntomas, cumpliendo el aislamiento preventivo y el procedimiento del sistema epidemiológico de nuestra zona sanitaria. Están bien, dentro de sus casas, con aislamiento estricto. Nosotros pudimos dar respuesta con nuevos profesionales, pero la idea siempre es que el personal de salud no se exponga a ningún riesgo porque es una parte fundamental para combatir la pandemia. Si tenemos bajas en el sistema de salud vamos a estar en problemas. Por eso mantener los elementos de protección personal es fundamental.

La exposición de los trabajadores de la salud no tuvo culpables. Porque por más que uno tenga toda la intención de que salga bien el sistema de triage y toda la protección, la medicina no es una ciencia exacta y trabajar en salud tiene sus riesgos. De alguna manera es algo inherente al trabajo de guardia. Se trataba de un caso grave que requería atención inmediata. Si bien en algunas redes se criticó mucho a la familia y a la paciente, ninguno de nosotros piensa que hubo culpa de nadie.

RSM: ¿Qué le diría a la población en general?

Alejandro Galván: Es muy importante remarcar que la población no necesita usar estos elementos de seguridad personal. No necesita por ejemplo usar barbijos y guantes. Son cosas que la gente piensa que comprando uno o dos no afecta, pero si lo multiplicamos por 35.000 personas que somos en San Martín y si el 50% compra guantes y barbijos, al fin y al cabo lo que está haciendo es redistribuir los recursos a donde no son útiles. Los necesita el sistema de salud.

Por eso necesitamos que nadie los use, a menos que esté indicado a causa de alguna excepción dada por algún médico, algún infectólogo o inmunólogo. Pero el ciudadano no necesita usar ni guantes ni barbijos; necesita cumplir la cuarentena, hacer los mínimos movimientos necesarios para hacer las compras y proveerse de víveres, comidas y alimentos. En los supermercados se está respetando muy bien la disminución en el ingreso de las personas, las filas afuera, las distancias entre unos y otros, y después el lavado de manos. Eso es lo que tienen que hacer los vecinos. Que la población compre barbijos nos impacta negativamente a todos porque en algún momento si nos quedamos sin barbijos será la misma población la que no va a poder ser correctamente atendida. Hay que ser conscientes de eso, que los recursos son finitos. Porque aunque se pueda aumentar la producción, la demanda en nuestro país está superando esa producción.

RSM: Alejando, transitando esta experiencia nueva, como profesional de la salud, ¿cómo te sentís al estar ahí en el frente, dirigiendo este primer caso en nuestra ciudad?

Alejandro Galván: Yo me siento bien, con mucho respaldo, porque si bien es algo especial el paciente con infección por COVID-19, para los que trabajamos en terapia intensiva, es muy similar en cuanto a lo que hay que hacer. Obviamente hay cosas nuevas que nos están sorprendiendo, no particularmente en este caso, sino cuando uno charla con colegas que están en Buenos Aires y ven algunas cosas que son un poco distintas. Pero estamos habituados a enfrentar los estados de distrés respiratorio o de shock séptico, que son las dos manifestaciones más grandes: la afectación del pulmón muy grave y la afectación del sistema circulatorio que te da el virus.

Y después, en cuanto a organización, me siento muy cómodo. Tenemos un muy buen respaldo en la Clínica, trabajamos en equipo, y con ayuda de lo que es el Hospital público de la ciudad, que se han acercado para conversar del caso. La verdad es que estamos logrando trabajar en equipo, porque ante esta pandemia no tiene que haber fronteras en el sistema de salud. Hoy en el sistema de salud, tanto el Hospital como la Clínica somos actores principales para afrontar la situación en nuestra ciudad y tenemos que trabajar en equipo y contar con cada uno de los profesionales de los dos lugares por igual. Y eso también da tranquilidad, el hecho de no estar solos.

Yo estoy muy contento por cómo se está dando esta articulación público privada, tanto en la provincia como en la ciudad, cosas que en Buenos Aires prácticamente no existen. Está fraccionado. Te lo digo por haber trabajado en espacios públicos y privados allá. Y acá veo que es mucho más fluida y bondadosa, poniendo primero el cuidado de los ciudadanos. Y eso a mí me gratifica. Es importante que podamos ayudarnos entre nosotros. Creo que es importante que la población sepa que la articulación público privada está, que la ayuda en estos casos existe y que es muy buena la relación que tenemos.

