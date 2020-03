La Comisión Nacional de Regulación de Transporte dispuso la instalación de una aislación que separe a los choferes de los pasajeros

La Comisión Nacional de Regulación del Transporte emitió una disposición el pasado viernes, para proteger a los conductores de los colectivos ante la permanente exposición que implica el desarrollo de su tarea. Entre las medidas adoptadas se estableció instalar una aislación física que separe a los pasajeros del conductores. En la resolución se establece que la misma será de material transparente de manera de no afectar las condiciones de visibilidad.

En la misma resolución se establece que los pasajeros ascenderán y descenderán por la puerta de atrás, y se inhabilitará la primera fila de asientos. En el mismo punto se define que los pasajeros deberán sentarse de manera tal de respetar, en lo posible, la distancia social, siendo potestad del conductor requerirlo cada vez que lo considere.

Ante esta disposición los representantes de los conductores de nuestra ciudad solicitaron al municipio y a Expreso Los Andes su urgente implementación, pero hasta la fecha no se había acordado un sistema. Según el Secretario General de la UTA local, la empresa propuso la instalación de una especie de cortina que no cumple con toda la disposición ya que no es transparente como se especifica en la normativa.

