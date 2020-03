Vecinos que ayudan: Ya son cuatro los impresores 3D que donan máscaras

Son cuatro los sanmartinenses que cuentan con impresoras 3D en sus casas y que están haciendo máscaras para que quienes están en contacto directo con infectados o potenciales portadores del COVID-19, puedan protegerse. Uno de ellos, Franco Bosio, contó a RSM cómo se está organizando la producción.

“Hace una semana más o menos que cada uno arrancó a producir desde su casa. De a poco nos fuimos contactando y armamos el grupo de Facebook “Impresores 3D ayudando a Neuquén”, adonde se fue contactando mucha gente pidiéndonos máscaras.

Hace cuatro días se comunicaron desde el Ministerio de Salud de la provincia para poder nuclear la organización del trabajo de todos lo que estamos haciendo esto en Neuquén. Mandaron un modelo de máscara homologado, con un protocolo sobre medidas de prevención a tener en cuenta cuando producimos. Nos dijeron que mandáramos las máscaras al director de la Zona Sanitaria para que él sea quien las distribuya entre los centros de salud, tanto públicos como privados. Es él quien mejor va a poder discernir qué lugares tienen más urgencia. Nos propusimos poder entregar 100 entre hoy y mañana”, explicó el sanmartinense.

Quienes poseen las impresoras son Franco Bosio, Santiago Vilas, Hernán Badenes y Micaela Belli, con Numa Varela Raggio y Sebastián Livón sumando desde la logística.









Si bien desde Neuquén les entregan los insumos para hacer las máscaras que envían a salud, los impresores también están produciendo para aquellas personas que pueden estar en contacto con potenciales infectados, como el personal de la Policía, farmaceutas o cajeros de supermercados, entre otros. En este caso, los materiales no llegan desde el Estado. Adrián Montiel y el club de Leones, como así otros vecinos y locales de la localidad, están consiguiendo componentes para continuar con la producción, pero éstos se van acabando. Es por eso que se pide que quienes quieran donar algunos de los materiales necesarios, se pongan en contacto por Facebook. Los insumos que se requieren son:

– Acetato transparente (hojas o rollo) o, como segunda opción, radiografías (en lo posible ya limpias con lavandina)

– Materia prima para imprimir (como PLA)

– Elástico de ~20mm (el de mercería sirve)

– Alcohol

– Manos y ganas de limpiar placas de radiografía

“Nos estamos reuniendo entre los impresores para poner en común cómo venimos trabajando, cómo venimos de insumos, cuáles son las prioridades para los pedidos que nos llegan por afuera del de los centros de salud, y cómo vemos el panorama futuro ya que muchos vivimos del trabajo con las impresoras y ahora estamos donando todo nuestro tiempo y capacidad productiva”, explicó Franco.

Respecto a su experiencia produciendo las máscaras para colaborar con la comunidad, Franco contó: “La primera semana que empecé a trabajar fue una sensación de responsabilidad que un poco me agobiaba. Quería ayudar y poder colaborar en la prevención, pero un poco me vi superado por la situación de tener tanta presión encima. Desde de que se comunicaran desde Salud me sentí más a gusto haciendo el trabajo, lo están organizando bien y armaron un plan para definir la logística de todo eso, que es tan complejo y tan grande”.

Trabajando en coordinación con el Ministerio de Salud hay 11 impresores ayudando en toda la provincia. 4 están en San Martín de los Andes, 4 en Junín y otros 3 localizados en Cutral Có, Plaza Huincul y Plottier.

