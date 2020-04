Durante esta semana se podrá saber quiénes podrán cobrar el Ingreso Familiar de Emergencia

Desde las 0 horas del lunes y hasta el viernes, quienes solicitaron el bono de $10.000 sabrán si reúnen o no los requisitos para acceder al beneficio, que se pagará durante el mes de abril.

Los solicitantes del Ingreso Familiar de Emergencia podrán consultar su situación ingresando en la página web de la ANSES de acuerdo con el siguiente cronograma:

DNI terminados en 0 y 1: lunes 6 de abril

DNI terminados en 2 y 3: martes 7 de abril

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 8 de abril

DNI terminados en 6 y 7: jueves 9 de abril

DNI terminados en 8 y 9: viernes 10 de abril

Fueron alrededor de 10 millones los argentinos y argentinas que se inscribieron para acceder al beneficio, que busca aliviar la delicada situación que están atravesando las familias más vulnerables en el actual escenario de aislamiento.

Los requisitos para acceder al beneficio son: ser argentino nativo o naturalizado y residente, con una residencia legal en el país no inferior a 2 años; tener entre 18 y 65 años; ser monotributistas de las categorías A o B, ser trabajadores en negro o ser empleadas o empleados domésticos (no importa si están en blanco o en negro). El subsidio puede ser cobrado por uno solo de los miembros de cada grupo familiar y si alguno de los miembros de esa familia no entra en los requisitos de pago, no lo puede cobrar ninguno de los dos. El IFE es compatible con el cobro de la Asignación Universal por Hijo, la Asignación por Embarazo y el programa Progresar.

Las solicitudes estuvieron abiertas hasta el viernes 3 de abril, y se recibieron unas 10 millones. ANSES hizo un análisis de la información y podrá solicitar datos complementarios para determinar si se puede acceder al beneficio.

