Fernanda González: “Trabajamos en una ordenanza para donar dos sueldos de concejales a Desarrollo Social”

La semana pasada, se discutió públicamente si se realizaba una norma para donar parte del sueldo de los concejales para el área de salud. La propuesta presentada por el bloque de Juntos por el Cambio era “inviable porque los sueldos de los concejales los establece la carta orgánica” especificó el presidente del cuerpo, Sergio Winkelman. Por su parte, la concejala Fernanda González explicó en una entrevista en Radio Nacional, que trabajan en una norma para que dos sueldos que no se cobrar puedan ser destinados a Desarrollo Social.

“Estamos trabajando con el presidente del Concejo y con el departamento ejecutivo la posibilidad de transferir a Desarrollo Social una partida presupuestaria que nace de los dos sueldo de las concejalías. Tanto Monín Aquín como yo, somos jubiladas y optamos por seguir cobrando nuestra jubilación y no el sueldo del Concejo. Por lo tanto hay una partida presupuestaria que en este momento consideramos que debemos destinarla a la emergencia que nos está trayendo esta pandemia. Entendemos que el principal problema en este momento es la gente que no puede trabajar, que la está pasando muy mal porque no puede llevar un peso a su casa” explicó Fernanda González .

Según lo expresado por la concejala sería un monto anual de dos millones de pesos anuales.

Con relación al comunicado del bloque de Juntos por el Cambio, Fernanda comentó: “Nosotros consideramos que todo esto que se hace no es necesario darlo a publicidad. No es momento de ponernos a hacer propaganda política. Para donar parte del sueldo no es necesario de hacer una ordenanza. Hay muchos políticos y muchas políticas que lo están haciendo y no lo dicen”.

En este sentido agregó: “Me parece que no es momento de dividir la sociedad, al contrario, tenemos que trabajar todos juntos. Cuando alguien sale a los medios a poner en discusión algunas cuestiones que a una parte de la sociedad le molesta, me parece que estás poniendo en riesgo un equilibrio muy finito que todos estamos sosteniendo”.

