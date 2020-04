Saloniti anticipó que implementaría el uso del barbijo en la ciudad cuando se reduzca el aislamiento obligatorio

Mientras se discute si el uso de barbijos sirve o no para evitar la propagación del virus COVID-19, se conoció en las últimas horas que los expertos en Estados Unidos, recomiendan utilizarlos en todos los casos, pese a que desde la Organización Mundial de la Salud se desaconsejó el uso para la población en general.

Este lunes, en una entrevista a colegas neuquinos, el intendente, Carlos Saloniti, que buscan implementar los barbijos en toda la población. “Va a ser nuestra medida preventiva, desde ahora y por muchos meses”, explicó.

Saloniti también expresó que realizará un relevamiento en toda la ciudad para conocer cuál es la situación en cuanto a cantidades “para que de esta manera se implemente la medida”. Esta comenzaría a implementarse cuando se reduzca el aislamiento social preventivo y obligatorio dispuesto por Nación.

Por último indicó que “el objetivo es ordenar todos los que están elaborando barbijos en la ciudad, tenemos que unificar eso; para chequear que esos que se están son los que corresponden, cuantos tenemos, cuantos faltan, cuantos vamos a necesitar. En esas medidas preventivas ya estamos trabajando para el próximo paso que debemos dar como comunidad”, expresó el jefe comunal.

La decisión de Saloniti no parece desacertada, de hecho, Pedro Cahn, médico e integrante del consejo asesor del Poder Ejecutivo, expresó “seguramente en los próximos días se analizarán las nuevas evidencias y se decidirá si continuar o no con la política actual”. Es que el uso de barbijos sigue siendo un tema de discusión entre especialistas y organizaciones. “El Centro de Control Epidemiológico de los Estados Unidos (CDC) acaba de recomendar que se usen barbijos en las zonas de alta circulación de personas donde no se puede garantizar la distancia de un metro y medio entre la gente. Esa no sería hoy la situación de la Argentina. Puede ser una opción cuando pasemos a una nueva fase de la cuarentena”, añadió.

