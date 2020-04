San Martín de los Andes ya tiene su tema de esta cuarentena en la voz de Okaso

View this post on Instagram

Sentí la necesidad de desahogarme escribiendo un tema el cuál tenía que salir en esta época de cuarentena. Como no voy a poder grabarlo porque no tengo el equipo encima, van a escuchar mi voz completamente desafinada y sin filtros intentando aparentar a un buen artista. Disfruten y con ustedes, la letra: Que día es hoy Es domingo o lunes? Todos los días son igual de comunes Tirado en la cama con peso en el cuerpo Es el aburrimiento el que hoy me consume Desvelado y cansado Con el sueño re cambiado Venía lo bueno eso lo pensaba y el no hacer nada ya es rutinario Y hoy me queman la ganas de todo esto sacarmelo Yo quiero ir de joda e incluso disfrutar del sol Buscar un motivo para deja mi habitación Irme de aventura en busca de inspiración al encierro me niego despierto meriendo en silencio Queriendo escapar no hay algo nuevo me acuesto la quedo me duermo con sueños sobre libertad Siento que el tiempo que tengo lo pierdo si pienso que esto pronto cesará vuelvo a mi cero agarro el lapicero y planeo comerme otra base de trap Asumo que esto se volvió normal Un año perdido con ganas de más Pausar el futuro Que sea seguro Comerse el mundo Tendrá que esperar Asumo que esto se volvió normal Un año perdido con ganas de más Pausar el futuro y volver a empezar Porque sé que hoy (Todos los días son iguales) No sirve el reloj (No veo la hora de que pare) Porque sé que hoy (Todos los días son iguales) No sirve el reloj (No veo la hora de que pare)