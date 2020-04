Llaman haciéndose pasar por autoridades de Nación y ANSES para estafar a vecinos

Pese a que aún rige en el país el aislamiento obligatorio para evitar la propagación del coronavirus, las llamadas telefónicas no se detienen. En virtud de la medida lanzada por el Gobierno Nacional que beneficia a trabajadores informales y monotributistas, varios vecinos de nuestra ciudad fueron víctimas de llamados inescrupulosos.

A pesar de las constantes advertencias a la sociedad, los delincuentes continúan haciendo el “cuento del tío”, comúnmente llamado, para hacer caer a sus víctimas.

Tras el anuncio del Ejecutivo días atrás, en el que se presentó un nuevo paquete de medidas, en las que está vez beneficiarán a monotributistas, trabajadores informales y empleadas domésticas, cuya labor diaria se vio más afectada a raíz del aislamiento obligatorio, con un pago de 10 mil pesos a percibirse en el mes de abril, numerosos estafadores a lo largo y ancho del país comenzaron a hacer de las suyas.

En nuestra ciudad varios vecinos fueron víctimas de estos llamados. Afortunadamente quienes atendieron advirtieron la viveza de estos personajes que no lograron su cometido.

Marcos, un vecino que se comunicó con RSM, expresó que “te llaman diciendo que trabajan para el Ministerio de Acción Social, que tenían todos los datos y te corren con el tema del bono de 10 mil pesos. La idea es que uno salga hasta un cajero para después hacerte caer y sacarte la plata”.

Otro caso lo vivió una vecina con el mismo modus operandi. En esta oportunidad la llamaron al teléfono celular, vía WhatsApp con el cuento de que llamaban de ANSES. La mujer copió el número de teléfono y su familia se comunicó con RSM para alertar a otras personas de la situación que les tocó padecer.

Cabe recordar que este tipo de estafas son muy comunes en los últimos meses y aquellos que terminan siendo víctimas no logran recuperar el dinero, porque los bancos no se hacen cargo. Primero porque el cliente está operando en su cuenta pero también porque dentro del cajero no se puede hablar por teléfono y no hay que seguir indicaciones de nadie para operar.

Si bien con el aislamiento social, preventivo y obligatorio, este tipo de estafas han bajado considerablemente, los llamados no cesan.