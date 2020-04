Helga Wolf: “En estos momentos, estamos todos convocados a tomarnos un tiempo para aquietarnos y reevaluar”

En medio de este tiempo adverso en que el aislamiento y la incertidumbre genera montañas de ansiedad, la sanmartinense Helga Wolf comparte sus prácticas de yoga y meditación por YouTube para contribuir a la calma. RSM habló con ella para entender más acerca de esta filosofía y todo lo que puede aportar al nuevo paradigma de realidad.

Helga Wolf, nacida y criada en San Martín de los Andes, conduce desde hace muchos años un Centro de Masajes y Yoga llamado PRASANNA. Si bien su formación original es la fisioterapia, fue en Alemania donde tuvo el primer contacto con la Filosofía del Yoga, que generó un punto de inflexión en su carrera. Es profesora de Hatha y Raja Integral Yoga hace más de 10 años. “Me entiendo como una bendecida ya que puedo vivir en el lugar que amo y dedicarme a lo que amo”.

¿Cómo se articula la práctica del Yoga en este momento de aislamiento que se está atravesando?

“En estos tiempos en que a todos nos toca vivir en cuarentena dimensiono, una vez más, lo valioso de las enseñanzas y los principios fundantes y universales del servicio que me convoca. El Yoga no es solo para algunos, ojalá todos, sin excepción, podamos acercarnos a su bienaventurada energía y beneficiarnos de sus bondades. Sus principios son a su vez profundos e intensos, como simples e inclusivos.

Yoga significa unidad. Unidad en cuerpo, mente y alma. ¡Qué meta más elevada! No es una religión, no es dogmático, no hace distinción de edades o clases sociales. Las inclinaciones personales de cualquier tipo, incluso el estado de salud o enfermedad no condicionan la posibilidad de practicar Yoga, si bien en algunos casos habrá que ajustar la práctica a lo que fuera posible. O sea el Yoga incluye, no separa. Como los rayos del sol que, cuando iluminan llegan a todos, así es el Yoga. Sus beneficios son para todos aquellos que lo practiquen.”

¿Qué prácticas son aconsejables para este momento de cuarentena, en la que no solo se lucha contra el encierro sino también contra la dilución de los vínculos personales?

“El camino o senda del Hatha Yoga es tal vez el más nombrado y conocido. Son las posturas o Asanas, que se arman y desarman en determinado orden, brindando efectos positivos en el cuerpo físico, sobre los tejidos, los órganos, los músculos, el sistema nervioso, el endocrino, el cuerpo en general, emocional y mental.

Pero también existen otras sendas, como la del Bakthi Yoga que armoniza el área del corazón, conectando con el amor en su grado compasivo a través de cánticos sagrados y en sánscrito. El camino del estudio de la filosofía en combinación con la auto observación, incluye valores en el sentido universal, como por ejemplo la no violencia y la honestidad. El camino del servicio desinteresado, la acción desde la comprensión de que todo es un constante dar y recibir, y que podemos concientizar más esto viendo dónde somos útiles, cómo podemos aportar nuestro granito de arena.

La meditación y el silencio sería el objetivo último. Poder aquietar nuestra mente turbulenta y caótica para dar paso a lo que hay más allá de ella. Eso es Yoga: unidad, paz. Por eso es un camino y una práctica.”

¿Cómo surgió la idea de llevar esas clases a YouTube? ¿Cuál es su objetivo?

“En los Yoga Sutras de Patanjali, el libro principal del Yoga, que fue escrito, se estima, 5000 años a.C., en su primer postulado dice: “Ahora la práctica de Yoga está siendo hecha” ¿Puede haber algo más actual? Ahora, simple. Yo siento el llamado de seguir cultivando los principios, de compartir, de contarle, a los que quieran y estén dispuestos, cómo podemos hacer para practicar Yoga “ahora”.

Las clases de Hatha Integral Yoga incluyen amablemente aspectos de las otras sendas del Yoga, que se van mencionando en el devenir de la práctica. Esto es altamente beneficioso y va produciendo su efecto, dejando una clara sensación de bienestar a medida que avanza la clase.

He estado filmando algunas clases para compartir con los alumnos del Espacio Prasanna para que puedan continuar con sus prácticas. Y así fue que se me presentó la idea y he decidido subirlas a un canal de YouTube de manera pública. La propuesta es ir subiendo material para compartirlo de esta manera con todos, más allá de los alumnos que me conocen.

Las clases irán variando, algunas completas, otras más cortas, algunas meditaciones. Siempre fiel al Linaje de Yoga al que pertenezco, al respeto por las Enseñanzas y al sentido común de servicio con el momento en el que estamos viviendo, agradecida comparto lo que me gusta sintiéndome parte de un flujo tanto más grande y generoso. La confianza es otra virtud que naturalmente se incrementa con la práctica. Cuando hay confianza deja de haber miedo. Hay serenidad. Hay pausa. Hay paz.”

Desde su visión profesional, ¿qué efectos, psicológicos o espirituales, puede tener el encierro en las personas?

“Estamos en estos momentos todos convocados a tomarnos un tiempo para aquietarnos y reevaluar. Animémonos a hacernos algunas preguntas. Encaremos la oportunidad y sintamos en el interior qué respuestas surgen. ¿Cómo está mi vida? ¿Quiero la dirección que encaré? ¿Me lleva a una meta que condice con mi anhelo verdadero? ¿Cuál es este anhelo? ¿Esta versión de mi misma/o ahora, es la que me inspira? ¿Qué busco en definitiva? Si la respuesta es la paz, el trascender el miedo y la ansiedad que están en la mente y atreverse a incursionar decididamente más allá, si estás ahora, acá, entonces ¡a practicar Yoga!”

Para ver las clases de yoga y meditación que Helga comparte en YouTube se puede acceder haciendo click acá.

“Usualmente cerramos con un Mantra que repetimos juntos: Que en todo el Universo haya Paz, Felicidad, Amor, y Luz y que la Luz de la Verdad disipe toda oscuridad y sufrimiento”.