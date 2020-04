Peligran 50 mil Pymes y más de 500 mil puestos laborales en hotelería y gastronomía

Los empresarios nucleados en la Asociación Hotelera y Gastronómica de San Martín de los Andes (AHGSMA) y en la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA), solicitaron al Gobierno Nacional que disponga de medidas urgentes para el sector, cuya supervivencia se encuentra en serio riesgo, como ocurrió en nuestra ciudad con el cierre de algunos bares y complejos de cabañas, entre ellos la Cervecería Crux.

En ese sentido, Agustín Roca, presidente de AHGSMA, indicó que la mayoría de las empresas del sector hotelero gastronómico en San Martín de los Andes son “Pymes familiares que están buscando, por un lado, cuidar su economía y, por el otro, atravesar los próximos meses sin que el empleado sufra el estrés de la incertidumbre sobre su futuro”.

“Los empresarios buscamos apoyo de los gobiernos para poder sostener a los empleados. Pagamos con ahorros propios y esperamos las líneas de créditos para aliviar la carga económica y no tener que pensar en el cierre de establecimientos en mediano plazo y dejar gente desempleada”, sostuvo el presidente de la entidad local.

Al respecto, Roca explicó que “mientras esperamos la ayuda estatal, que está llegando muy lenta en nuestra industria, estamos arriesgando capital propio para sostener los puestos de trabajo y la estructura, porque en el mejor de los casos, la hotelería y la gastronomía en San Martín de los Andes estarán trabajando al 50% en 4 meses por el distanciamiento social”.

En la misma línea, Graciela Fresno, presidente de FEHGRA, explicó que la entidad “representa 50 mil establecimientos hoteleros y gastronómicos y a 500 mil trabajadores en todo el país, los cuales peligran si no hay asistencia”, e informó que “a nivel nacional, el 45% de empresas pudieron pagar a duras penas el sueldo de marzo, el resto va pagando como puede y para abril ninguna está en condiciones de pagar los sueldos”.

“No estamos pidiendo para nosotros. Pedimos para poder sostener el trabajo de los empleados que tenemos. Por ejemplo, pedimos la postergación de los vencimientos en la AFIP porque si no tenemos ingresos, ¿cómo los vamos a pagar? Todo el dinero que podamos juntar va a ser para pagar salarios”, comentó.

A su vez, sostuvo que “prevemos que el 2020 está casi perdido” ya que “los efectos no nos golpean solamente durante la cuarentena: también nos golpearán después porque va a ser difícil que el turismo se reactive”.

“No vemos otra salida que pedir ayuda al Estado. Si no nos asiste, al final de la cuarentena y a fin de año vamos a ver que la mitad de nuestros establecimientos va a quebrar. No tenemos forma de sustentarnos, y no tenemos para pagar salarios, servicios, impuestos, ni otras cosas porque no tenemos ingresos y no los vamos a ver normalizados en mucho tiempo”, concluyó Fresno.