¿Cómo reducir el miedo y el estrés que provoca el coronavirus en nuestra comunidad?

Estefanía Urrutia es Licenciada en Psicología y Técnica Superior en Arteterapia. Se desarrolla profesionalmente atendiendo a pacientes en Consultorios MABAC y fue entrevistada por RSM para analizar las condiciones que el aislamiento genera en cada uno. Aportó algunas recomendaciones para sobrellevar esta situación y se puso a disposición para brindar ayuda terapéutica gratuita para quienes necesitan atravesar la situación de aislamiento. Los que estén interesados puede coordinar una entrevista en Consultorios MABAC llamando al 423-331 o por WhatsApp al 2944 391924.

RSM: ¿Por qué esta situación de aislamiento nos afecta como individuos?

Estefanía Urrutia: El ser humano está capacitado y dispuesto para vivir en una inserción social, por lo que el aislamiento no le es común. No sólo hablo del aislamiento sino también del distanciamiento social, es decir todas estas pautas que se le han impuesto de alguna forma. También hay cierta condición de ir contra las normas por eso estas situaciones que se han dado en el principio, de no respetarlo, de no entenderlo.

Mientras que estamos programados desde chiquitos a tener implícitamente todas estas normas sociales y, ahora la persona piensa: “qué es esto que me están pidiendo, que me quede en mis casa, que no salude, que no de la mano”.

RSM: ¿Es una condición del ser humano ir en contra de las normas?

EU: No es totalmente así, no quiero generalizar pero una gran mayoría tiende a ir contra las normas, sobre todo el argentino. No es generalizado, pero hay otros países que acatan más las normas.

En esta situación de aislamiento se activa el estrés. Ante este estímulo el cuerpo responde desde el estrés porque no es una condición normal.

Además de los condicionamiento externos, la pandemia tiene como foco un agresor invisible y esto se suma a la situación de estrés porque cuando una persona sale a la calle está todo el tiempo con miedo de que suceda algo y no sabe de lo que te estás protegiendo, justamente porque no lo ve.

El estrés se va acumulando con los días y es por eso que empieza a aparecer esta sintomatología que es propia del estrés como el miedo y la ansiedad, relacionada con el no saber qué va a pasar. Por eso dormimos mal.

En esta situación de encierro uno va perdiendo toda esa estructura que tiene que ver con la organización temporal de todas las actividades que hacemos y es necesario readaptar todo el sistema para poder sobrellevarla.

RSM: ¿Cuáles son las recomendaciones para atravesar el aislamiento?

EU: Como recomendación lo más importante es tratar de mantener la estructura que veníamos trayendo, por ejemplo, si se puede trabajar desde la casa, hacerlo. Por eso pasamos una primera semana de adaptación en la que por ejemplo, la hora de levantarse, acostarse, o almorzar se modificó.

Es necesario tener un cronograma: levantarse temprano, desayunar, realizar las tareas del hogar, etc. Sobre todo es importante que los niños no se desorganicen tanto porque al momento de volver al colegio les va a costar mucho.

A la hora de recomendar suma esto de no estar contínuamente ante los estímulos de las noticias. Está bien que nos informemos pero todo en su justa medida y siempre buscando medios oficiales, para nos sumar a la psicosis y paranoia que se está viviendo.

Algo para aconsejar también es no tomar esta situación como un encierro, no vivirlo como que ‘estoy encarcelado, no me dejan salir’, sino tomando conciencia de que si uno se queda en su casa contribuye a limitar la circulación del virus. Es un cambio de actitud. En lugar de pensarlo como un encierro es bueno pensarlo como una contribución.

También es muy bueno en esta situación tratar de optimizar el tiempo para dedicarnos a compartir con la familia, con tiempo de calidad y también para replantearnos todo tipo de relaciones y nuestros roles.

Es un momento de muchas introspección para mirar hacia uno mismo y evaluar lo que está sucediendo. Quizás algunas relaciones se van a recomponer, otras no, pero lo importante es utilizar todo ese tiempo de ocio, que ahora tenemos y no malgastarlo, sino convertirlo en algo productivo, realizando tareas dentro del hogar, de interés propio, tareas recreativas.

RSM: ¿Cómo viven los niños esta situación?

EU: Los niños tienen una capacidad de asimilación más rápida de la situación que los adultos. De hecho, me ha pasado de escuchar a niños explicando “los bichitos del aire”, que ya se los habían enseñado y es como que lo internalizan de otra forma. A los niños les debemos mucho porque ellos hacen lo que el adulto les pide y ante eso no preguntan nada, por lo general. Solamente acatan esa norma por la figura parental que tengan en ese momento.

Mientras que el cerebro de un niño es más plástico, las estructuras de los adultos mayores son mucho más rígidas y necesitan que le expliquen más veces las precauciones a tomar, por ejemplo.

Esto no significa que lo niños no sufran de ansiedad o estrés. Esto, las madres lo pueden ver reflejado muchas veces cuando dicen: “están muy inquietos, hiperactivo, me camina por las paredes”. La actividad principal de un niño es jugar y gastar energía.

RSM: ¿Qué pasa con la cantidad de pantalla a la que están expuestos los niños?

EU: Como profesional soy de la idea de generar otras opciones antes que los dispositivos con pantalla. Es cuestión de organizar los tiempos, establecer horarios, pero también tener una actitud creativa como adulto y generar una propuesta que sea atractiva para el niño. En este sentido hablaba también de nutrir los vínculos. Si el padre, se pasa la cuarentena con el celular o viendo la tele el niño va a imitar lo que ve.

RSM: ¿Qué se le puede recomendar a las personas que están acompañando a los adultos mayores?

EU: Lo mejor que se puede hacer es hablar mucho. No digo de ir a visitarlo personalmente, esa es una decisión personal. Pero mantener el contacto contínuo es importante. Acá juegan su rol la tecnología, para que de alguna u otra manera se sientan acompañados.

RSM: ¿De qué manera afecta esto a los adolescentes?

EU: Los adolescentes transitan una etapa de construcción de identidad en la práctica de roles. Acá hay que recurrir a la creatividad ya que se ponen en juego los recursos de todo este sistema familiar para apoyar y sostener.

RSM: ¿Considerás algún sector de la población que se ve más afectado?

EU: No nos tenemos que olvidar de la primera línea de defensa que son los agentes de la salud. ¿Quién cuida de ellos? Me refiero a los médicos, los enfermeros, al personal de limpieza, los mismo que los agentes de seguridad. Toda persona que en este momento está abocada al cumplimiento de los protocolos, después de su intensa labor diaria tiene que volver a su casa, por eso es importante no olvidarse de ellos. Es bueno que puedan contar con otro profesional para compartir por lo que atraviesan. Para esto recomiendo una charla virtual de Diego Núñez que se llama Psicología de la Emergencia, donde se explica el protocolo CAVI, Ciclo Activo Vital Integrador que se aplica preventivamente para la reorganización del sistema emocional.