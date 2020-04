La Presidenta de FEHGRA evaluó como “productiva” la reunión con Alberto Fernández para avanzar con medidas para el sector turístico

La presidenta de la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina, Graciela Fresno, consideró que la reunión con Ejecutivo Nacional para avanzar sobre medidas dirigidas al sector turístico fue productiva. “Estoy satisfecha del resultado obtenido y claramente el presidente entendió que no somos un sector como la industria o el comercio en general y que como no somos iguales necesitamos soluciones particulares” expresó Fresno.

Asimismo, consideró que le pudieron “manifestar al presidente el estado de situación del sector hotelero y gastronómico, y las necesidades que tenemos por esta situación particular de cierre de establecimientos ante la cuarentena”. Graciela Fresno indicó que le informó al primer mandatario que “la reactivación va a venir de la mano de una vacuna contra el virus y esto no va a suceder antes de un año”.

En este sentido, expresó que el sector turístico no va a poder generar ventas de forma inmediata ya que el turista no va a volver a venir a la Argentina en un tiempo largo. El turismo interno no se va a reactivar en forma importante y la gente va a quedar con el temor de consumir en lugares que sean de circulación masiva”.

Con respecto a las medidas, la titular de FEHGRA aclaró que el presidente “entendió que necesitamos un diferimiento en los impuestos y la moratoria en su momento, y le ordenó a los ministros presentes en la reunión que se pusieran a trabajar en generar una normativa y una batería de propuestas de forma que fueran más eficientes y eficaces para nuestro sector”.