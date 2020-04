“Hay mucha gente que la está pasando mal; un muchacho hacía cuatro días que no comía”

Así expresó Franco Gómez Margeri, titular del restaurante El Regional Cervecería, a RSM relatando sobre la movida para ayudar a la gente que más necesita. Esto comenzó hace tres días cuando la cuarentena por la pandemia del virus COVID-19 comienza a hacer mella en la economía de algunos vecinos. Este viernes al finalizar la jornada solidaria terminó por darle un cachetazo de la realidad que se vive en nuestra ciudad.

Todo arrancó el pasado miércoles cuando posteó en el muro de Facebook del restaurante: “Si no tenés trabajo, no cobraste tu sueldo que necesitas para vivir, o no recibís apoyo de nadie y en algún momento se te termina la comida, por favor escribínos, NO TENGAS VERGUENZA!! En nuestro local algo de lo que tenemos te vamos a compartir, ya sea para vos, algún familiar o conocido que sepas que la esta pasando mal, que no tiene. La realidad es que no estamos pasando un buen momento, y no sabemos cuanto tiempo mas vamos a poder bancarla, pero lo que es seguro es que no queremos que ni vos ni nadie se acueste SIN COMER”.

El mismo posteo fue replicado casi 600 veces, es decir, que llegó a casi todos los vecinos de la ciudad. Este viernes Franco y Lautaro, uno de sus cocineros, trabajaron durante horas no solo para cocinar alrededor de 70 viandas, sino también para entregar cada una de ellas.

Foto: Leo Casanova – RSM

Foto: Leo Casanova – RSM

Foto: Leo Casanova – RSM

En esta oportunidad se hizo con mercadería que tenían guardada, frizada y aportes de empresas locales y vecinos que valoraron el gesto. “Mucha gente nos llamó para ofrecernos, fideos, arroz, lentejas, etc, y una vez que se nos acabe la mercadería nuestra, vamos a ir retirando lo que nos ofrecieron para seguir colaborando con nuestros vecinos más necesitados”, expresó Franco.

Durante este jueves y viernes muchísimas personas en situación de necesidad escribieron a la página de Facebook y al Instagram para poder obtener un plato de comida. “Hubo mucha gente que nos escribió, esperamos poder colaborar con todos”, manifestó Franco antes de cocinar y entregar las viandas, siempre contando con todas las medidas de seguridad necesarias para mantener la higiene y el distanciamiento social.

Alrededor de las 23 horas de este viernes, cuando terminó de repartir todas las viandas bajo la lluvia y ver cara a cara a las personas que recibieron un plato caliente, Franco y Lautaro entendieron la situación que muchos desconocen. “Nos quedamos regulando después de entregar las 70 viandas en distintos barrios. Entregamos en Chacra 30, Chacra 32, Vega Maipú, Chacra 4, en varios lugares de la zona del centro y a las familias que lamentablemente perdieron todo en el último incendio. La verdad es que quedamos muy mal porque en San Martín hay mucha gente que la está pasando mal de verdad. Uno no se da cuenta, lo pasa por alto y ver esa realidad a uno lo deja muy mal”, expresó Franco con la voz entrecortada.

Foto: Leo Casanova – RSM



Foto: Leo Casanova – RSM

Foto: Leo Casanova – RSM

Franco relató que la gente fue muy agradecida y que el recibimiento fue muy bueno. Pero una situación terminó por quebrarlo a tal punto de quebrarse. “Se me partió el corazón cuando llegué a la Vega Maipú a entregarle la vianda a un muchacho que hace varias semanas está sin trabajo, solo y sin luz porque le cortaron el medidor, y me dijo llorando que hacía cuatro días que no comía. Eso te parte al medio”, indicó Franco con lágrimas en los ojos.

Esta movida no va a terminar, Franco indicó que hasta no saber cuánto durará esta situación, hay que bancarla, ellos seguirán colaborando hasta donde puedan y a todos aquellos que quieran colaborar será bien recibida la ayuda. La premisa es que “nadie se acueste sin comer”.