A un mes sin clases en las escuelas, estudiantes de nivel medio cuentan su experiencia de estudiar en casa

Sofía, Rocío y Matías cursan en una EPET, Facundo, Ivo y Ana van a CPEM. RSM quiso conocer la opinión de algunos estudiantes de distintas escuelas secundarias, así que dialogó con ellos para ver cómo llevan adelante la escuela en casa.

Les preguntamos: “¿Cómo te está resultando la escuela en casa en esta cuarentena?” Y también: “¿Qué te resulta positivo de esta modalidad y qué te parece que habría que mejorar?”

Sofía cursa quinto año en una EPET y cuenta cómo está transitando la escuela en casa durante esta cuarentena: “Me está resultando difícil. Pero al margen de que el fin de la escuela sea brindarnos educación, también nos ayuda a tener una rutina establecida, a gastar energías y a socializar con otras personas. Por otro lado, hay muchos chicos que no tienen acceso a internet, y eso produce que no todos podamos tener acceso a los trabajos que nos dan o a las clases virtuales”.

Luego Sofía agrega: “En cuanto a los resultados de las clases a distancia opino que no están siendo muy efectivas, porque hay muchos profesores que no dictan clases por la plataforma Zoom y únicamente optan por mandar un PDF y trabajos prácticos escritos, lo cual no nos ayuda a entender correctamente los temas. Y no es justo para los chicos que no tienen internet que se pida puntualidad en la entrega de trabajos, cuando no todos tenemos la misma realidad”.

Facundo está en cuarto año de un CPEM y lo está viviendo así: “Yo creo que lo positivo es que tenés tiempo. A lo que me refiero es que podés administrar tu horario como vos quieras. Antes tal vez nos daban seis preguntas y las teníamos que responder y entregar en 40 minutos, en cambio ahora tenés tiempo”.

Después agrega: “Lo que cambiaría sería la forma en cómo lo están llevando los profesores. Están aprovechando la situación para mandar más tarea que nunca, en vez de intentar que los alumnos entiendan lo que están mandando. Mandan tarea con temas que uno nunca vio en todo el secundario. Y aunque tengamos la posibilidad de buscar y ayudarnos en Google, no es lo mismo a la hora de comprenderlo; uno puede responder y entregar el trabajo pero sin saber cómo lo hizo”.

Ivo empezó segundo año en un CPEM y cuenta: “Está bueno el método de mandar así tarea por mails y classroom, pero hay cosas como que no están bien hechas, y vos le preguntás a un profesor por mail y puede tardar una semana en contestarte. Lo positivo es la oportunidad de poder estudiar en casa y no perder el año, por así decir”.

Rocío, de quinto año en una EPET dice: “La escuela en casa es más difícil por el simple hecho de que con la mayor parte de los profesores no tenemos clases por Zoom. Pero por otra parte, podemos manejarnos con los horarios. Yo creo que es positivo que podamos organizarnos para hacer la tarea a la hora que queramos”.

También cuenta: “Me parece que habría que mejorar el tema de organización entre los profesores. Es como que no se organizan entre ellos y hay un punto donde todos nos mandan mucha tarea. Y aunque puedo manejar los horarios para hacerla, no alcanzo a terminarlas”.

Matías de quinto año de una EPET reflexiona: “La escuela en casa está resultando bien por ahora. Está bueno que cada uno tiene sus tiempos para organizarse. Aunque algunos temas son difíciles de comprender y algunos profes no dan clase por zoom u otra aplicación virtual, entonces cada uno hace lo que puede. Mandan mucha tarea y no siempre explican todos los temas”.

Ana, cursa quinto año en un CPEM y cuenta: “Por suerte está bastante bien organizado. Me parece positiva la organización que hay, y creo que respecto al contenido se podría mejorar con cosas más creativas ya que estamos en nuestras casas y podemos hacer cosas más dedicadas. Creo que sería más entretenido”.