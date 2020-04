UOCRA aclara cuál es la situación de los empleados de la construcción en esta pandemia

Tras conocerse la noticia de los trabajadores de la construcción que se autoconvocaron solicitando al intendente Carlos Saloniti que eleve una petición al gobernador Gutiérrez para poder comenzar a realizar trabajos manteniendo las conductas de higiene y seguridad establecidas por los protocolos correspondientes, la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), aclara cómo es la situación de los obreros y qué se precisa hacer para lograr la excepción para poder trabajar.

Guillermo Olarán, habló con RSM y comentó que el decreto autorizó la obra pública. “En estos momento tenemos alrededor de 66 compañeros trabajando en el Hospital nuevo que se está construyendo. Ellos vienen trabajando normalmente, no sin antes establecer medidas de protocolo sanitarias, donde se instrumentan nuevas condiciones para trabajar. Esta tienen que ver con el manejo de las ropas de trabajo al entrar y salir de las obras, no comer todos juntos, sino hacerlo por turnos, etc. Hay muchas medidas de prevención que se necesitan para cumplir entre otras cuestiones el distanciamiento social”, indicó Olarán.

“En la obra pública es muy difícil que el trabajador esté pegado uno al otro. Sobretodo acá en esta obra dado a los trabajos que se realizan. La Cámara de la UOCRA y de la Construcción enviaron a todas las empresas un “Protocolo de Recomendaciones Prácticas para la Industria de la Construcción”, y después hay que controlar que no se registren contagios y que se cumplan estas medidas”, expresó el representante de la Zona Sur de UOCRA.

Olarán además indicó que en los próximos días es posible que se habilite la obra del Parque Lineal Pocahullo en la que trabajarán alrededor de 60, 70 obreros donde deberán de igual manera respetar el protocolo.

“Yo le entregué al intendente Saloniti un informe de parte de UOCRA donde informo que en la ciudad hay alrededor de 1200 obreros de la construcción, incluyendo los cuentapropistas, tanto en obras particulares como obras públicas, de las obras que existen en la ciudad. Hay que entender que hay muchos compañeros monotributistas que la están pasando mal, porque no tienen ingresos desde hace un mes, porque no pueden salir a trabajar. La idea de esos informes es poder analizar alguna modalidad para que por ejemplo si en una obra hay 20 empleados, se organicen grupos de 2 turnos con 10 trabajadores, para que no hay aglomeración de personas pero que los compañeros no dejen de trabajar”, añadió.

“Acá hay todo un camino para lograr que se habiliten este tipo de trabajos, desde el intendente que eleva una solicitud al gobernador, dentro de las peticiones que se hacen para exceptuar algunos rubros, a su vez, el gobernador le envía la solicitud a Nación y se lo presenta al Jefe de Gabinete. Por eso hay que entender que las autorizaciones para las obras privadas las permite solo Nación. Lo importante es poder cumplir todas las medidas de seguridad en tal caso que se habiliten”, recalcó Olarán.

Respecto a las denuncias que se han recibido por el trabajo en diferentes tipos de obras, Olarán expresó que están trabajando en ese sentido para evitar que se sigan sucediendo este tipo de situaciones.

RECOMENDACIONES PRÁCTICAS EN LAS OBRAS CONDICIONES GENERALES PARA EL CUIDADO PERSONAL

¿Cómo nos cuidamos?

Se deberá colocar cartelería específica al nuevo riesgo laboral.

Todos debemos lavarnos las manos con frecuencia con agua y jabón y/o alcohol en gel siendo la primera vez inmediatamente al ingresar a la obra o centro de trabajo.

Efectuar la desinfección de su teléfono celular en caso de poseerlo.

No tocarse la cara.

Mantener distancias con el resto de los compañeros, NO MENOS DE 1.50 metros.

Taparse con el pliegue del codo al estornudar o toser.

No salivar o expectorar en el suelo.

No generar contacto físico con otras personas (Saludos y Besos).

No generar reuniones grupales.

No compartir vasos, botellas, utensilios o cubiertos, mate.

No fumar.

Aquellas tareas que requieran de acciones colaborativas entre trabajadores deberán realizarse evitando cualquier tipo de contacto entre las personas.