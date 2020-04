Microrelatos del aislamiento: cineasta sanmartinense participó del largometraje “Las fronteras del Cuerpo”

Un conjunto de cineastas, entre los que se encuentra Mariana Belén Rodriguez, de San Martín de los Andes, se reunieron para producir una conjunción de micro-relantos sobre la coyuntura actual en “Las fronteras del cuerpo”, un largometraje propuesto por los realizadores Andrés Habegger y Nicolás Alonso, que se estrenó ayer por Canal Encuentro.

Las producciones realizada en el contexto del aislamiento social, preventivo y obligatorio implementado hace 32 días como consecuencia de la pandemia de coronavirus, se filmaron entre el 5 y el 15 de abril, y en distintos puntos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, Santiago del Estero, Santa Fe y Neuquén.

En la presentación del largometraje en las redes sociales, cada uno de los artistas narró sus vivencias de la cuarentena. Mariana Belén Rodriguez que dirigió “Muros de Pinos” contó:

Pase varios dias pateando mis cajas, hasta que entendí que esto se extendía y decidí darles un lugar. Hice yoga, me senté en el calorcito tibio del sol en la ventana todas las mañanas. Desayune en la compañía de Manuel Garcia cantándome bajito. Volví a mis leches vegetales y recordé cuanto me gusta cocinar. Compartí con gente que ni esperaba, que esta lejos y que creí que conocía pero , nuestros corazones exploraron en el teléfono y ahora sé mas de ellos. Y solté, solté miedos y solté sombras y cargas y dejé de arrastrar y me senti mas liviana. Por momentos me sentí sola, por momentos fui una grata autocompañia. Extrañe mucha gente y les mandé buenas vibras.Miré la luz de la luna y escribí, saque fotos, le puse voz a mis palabras y me anime a mostrarlo. Y fui comunity manager sin internet y me subí a un auto para mandar archivos robando wi fi del vecino. Por primera vez quise que un gato entrara a casa y me ignoró, pero lo reemplace por los seres hermosos que conviven con mi amiga Luciana Frugoni que me dieron cobijo y cariño. Y una vez mas Andres Habegger me abrazó, pero este abrazo fue largo y duradero, y me sentí chiquita (como casi siempre) pero cuando abrí los ojos me di cuenta que no estaba sólo él, que habían 14 bellísimas personas mas que se juntaron para hacer esta película, porque eso es Las Fronteras del cuerpo, un abrazo que me eriza la piel.