La MePPI se volvió a reunir con el foco puesto en las infancias de la ciudad

La preocupación por los niños y las niñas que no tienen comunicación con las maestras y no se conoce su situación particular, la continuidad de los programas como Escuela Bonita y otros de manera online, y la articulación con la Red Argentina de Ciudades Amigas de los Niños y las Niñas, fueron los ejes de trabajo de una nueva reunión virtual de la Mesa Política de Participación Infantil (MePPI) que se desarrolló durante la mañana de ayer.

La MePPI, integrada por diversas instituciones de la ciudad y organizaciones sociales, como el Municipio, la Defensoría del Pueblo, la Defensoría de los Derechos del Niño, la Subsecretaría de Niñez y Adolescencia de Neuquén, el Instituto de Formación Docente, el Parque Nacional Lanín, el Consejo de la Comunidad para la Niñez, Adolescencia y Familia, y talleristas de los Consejos de Niñas y Niños, trabaja en hacer políticas públicas de lo que expresan las infancias de la ciudad.