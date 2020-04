Para que el Teatro Piccolo pueda seguir existiendo: preventa de entradas

El espacio ya se había posicionado como un preciado lugar de encuentro cultural para los sanmartinenses que gustan del arte en sus distintos formatos. Hoy se enfrenta al desafío de pagar gastos sin tener ningún ingreso. Es por eso que se lanzó una venta anticipada de entradas, que ofrece espectáculos diversos que se podrán disfrutar post-pandemia.

Las complicaciones que está atravesando el Piccolo son fáciles de imaginar: deben pagar mes a mes el alquiler de un espacio grande, pensado para eventos culturales, sin estar teniendo ningún ingreso; una actividad del rubro del arte que, por ser necesariamente con público, será una de las últimas en reactivarse. “El alquiler y los gastos de servicios son muy altos, y en este momento no tenemos ningún ingreso. Son compromisos de pago que no estamos pudiendo cumplir”, explica Mariano Tenaglia, referente del Piccolo.

Es por eso que desde todo el grupo humano que sostiene el Piccolo empezaron a pensar alternativas. “Decidimos lanzar la preventa de entradas porque necesitamos generar un ingreso para poder solventar los gastos fijos. La gente puede ayudar comprando entradas para usar en los espectáculos que haremos cuando podamos abrir las puertas nuevamente”, cuenta Mariano.

La venta anticipada de entradas ofrece 10 espectáculos diferentes para elegir, que incluyen teatro, títeres, shows para niños, y bandas de jazz, cumbia, tango y folclore; de la mano de grupos de artistas locales, regionales y nacionales.

“El espacio se había posicionado en el pueblo con el espíritu con el que fue concebido: un lugar de cultura para toda la gente, para todos los gustos, para que todos puedan tener su participación acá adentro. Mientras esto continúe el desafío es pelear para subsistir, y para cuando todo esto termine, estar listos para recibir al público y compartir el arte y la cultura con todos. Estábamos en un gran momento del espacio, y volveremos a renacer”, dice esperanzado.

El aislamiento impacta en las artes, pero quizás las escénicas sean de las más golpeadas. “Más allá de alguna clase teórica online que se pueda hacer, o de ejercicios unipersonales, necesitamos de juntarnos para crear y dependemos de que la gente esté viendo las obras. Entones es complejo adaptarse a lo virtual”, reconoce Tenaglia.

“Impacta muy fuerte, pero por otro lado también vamos sacando más fuerzas para sostener el espacio”. La preventa de entradas ya empezó a dar sus frutos con los primeros colaboradores que comprenden la importancia del Piccolo para San Martín de los Andes y que ya hicieron su aporte. “Fue muy emotivo ver que ya los amigos, familiares y vecinos empezaron a colaborar”.

El Piccolo no es un negocio, el fin del proyecto es lograr que se autosustente, y en tiempos de pandemia, este espacio cultural está en un gran desafío. Si bien ha aplicado a distintos subsidios provinciales y nacionales, no se sabe si esos fondos llegarán y, si es que lo hacen, no se sabe cuándo lo harán. Es por esto que la venta anticipada se volvió una gran herramienta, que ya está siendo utilizada por otros teatros del país, y que puede aliviar, al menos en parte, el desafío económico de sostener los gastos sin tener ingresos.

“Nos dirigimos a todos ustedes, para que nos acompañen, como siempre lo han hecho, pero ahora en esta cruzada contra el virus y a favor de las artes”, explican desde el espacio. Para hacerlo se puede entrar haciendo click aquí, o entrando a la página Comprafutura.com y buscar “Piccolo en Neuquén”.

Se pueden comprar 1, 2, 3 ó 4 entradas anticipadas, las cuales serán válidas por 6 meses desde que se reabran las puertas. Los precios de las entradas dependen de la cantidad que se compren:

1 entrada: $350

2 entradas: $650

3 entradas: $1.000

4 entradas: $1.200

En la web se podrá hacer la compra anticipada con tarjeta de débito o crédito, o se puede hacer una transferencia al Alias PICCOLO.TEATRO. Una vez que se compran las entradas, hay que enviar un mail a infopiccoloteatro@gmail.com para recibir el voucher y así poder disfrutar de los espectáculos de encuentro cultural que ya tanto se anhelan.