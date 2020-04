Recién a partir de septiembre habrá vuelos comerciales en el país

Tras haberse suspendido los vuelos de cabotaje en el país una vez que se instaló el aislamiento social, preventivo y obligatorio, el regreso de los mismos fue incierto. Este domingo la Administración Nacional de Aviación Civil, que conduce Paola Tamburelli, anticipó que no habrá vuelos comerciales dentro del territorio argentino y hacia el exterior antes de septiembre 2020.

La medida emitida por la Administración Nacional de Aviación Civil (Anac) aclara que “la reprogramación de operaciones y las autorizaciones estarán supeditadas al efectivo levantamiento de las restricciones impuestas al transporte aerocomercial y a las modalidades de operación que oportunamente se pudieren establecer en función de la salida ordenada de la emergencia generada por el nuevo coronavirus COVID-19”.

Esta establecía la prohibición para las líneas aéreas a comercializar pasajes para vuelos que no hayan sido autorizados por el organismo, en virtud de algunas situaciones que se habían detectado de pasajeros que habían adquirido hasta cuatro pasajes en distintas compañías para servicios que finalmente no se realizaron por no contar con la autorización respectiva.

A su vez, no descartó la posibilidad de que ese plazo se amplíe de acuerdo al avance de la situación epidemiológica que atraviesa el país, además de mantener la operación especial que actualmente funciona con vuelos autorizados por el Gobierno.

Tamburelli, explicó a Télam que las dos resoluciones son sancionadas de manera conjunta y que la razón era “proteger al pasajero, ya que algunos que se encontraban varados, compraron como cuatro pasajes de empresas que vendían sabiendo que no iban a poder operar esos vuelos”.

“Pero también era necesario equilibrar esa medida que evitaba la comercialización, con la sostenibilidad económica de las empresas que les permitan tener ingresos. Un equilibrio muy delicado y difícil de lograr desde la autoridad”, señaló.