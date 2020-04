“Ayudanos a ayudar”: otra forma de colaborar con quienes más lo necesitan

La campaña busca las donaciones por los domicilios de quienes deseen colaborar y semanalmente entrega módulos de alimento para los hogares más golpeados por el aislamiento. Están en funcionamiento desde hace un mes, cuando ya fue evidente que muchas familias estaban en una situación crítica y que Desarrollo Social no estaba dando abasto.

“Lo que hacemos es juntar alimentos que las familias de San Martín donan y una vez por semana los repartimos en los barrios. Nosotros somos solo puentes, intermediarios que ayudan a ayudar” explica, humilde, Caro, una de las impulsoras de la campaña.

“Empezamos con esto hace cuatro semanas con Ceci, una amiga que siempre prende en estas locuras. Sentimos que la situación ya se estaba poniendo complicada para muchas familias y que había que darles una mano; imaginate ahora cómo está, y cómo va a seguir en las próximas semanas”, dice preocupada.

“Hay muchas familias que nunca antes se habían acercado a Desarrollo Social, personas que trabajaron toda su vida como como constructores, pintores, en jardinería y tantos otros oficios que están parados hace más de 40 días. Personas que quizás ni se les ocurre salir a pedir, pero que sabemos que hoy en día tienen la heladera y la alacena totalmente vacías”.

“La primera semana le dimos a 15 familias, la segunda a 25 y la tercera a 42. Para esta semana nos llegaron 95 pedidos, y nos dimos cuenta de que no teníamos tantas donaciones como para dar abasto, entonces hicimos un videíto que se viralizó y muchas personas nos escribieron para hacer sus donaciones”.

“Nosotros les decimos que un paquete de fideos o de arroz ya suma un montón, si todos colaboramos un poquito podemos ayudar a mucha gente. Quienes quieren hacer una donación nos avisan y nosotros lo pasamos a buscar por su casa, así no se tienen que mover”.

“Nos pueden escribir por WhatsApp al +54 9 294 458-6968 ó al +54 9 294 464-4512. Sino también pueden transferirle dinero a algunas verdulerías y distribuidoras de alimentos con las que estamos articulando, y nosotros pasamos a buscar la donación por ahí. Nosotros no manejamos el dinero, solo los productos. Los viernes juntamos todo y el sábado armamos los módulos y salimos a repartir”.

“Estoy fascinada con la solidaridad de San Martín. Nos escribió mucha gente para ofrecer mercadería y también para poner su vehículo y su tiempo a disposición para repartir los módulos en los barrios”.

“La idea es poder llegar donde no llega Desarrollo. Con ellos venimos haciendo un trabajo en equipo, estoy constantemente al habla con Natalia Vita. Nos pasamos los listados para ver cómo vamos cubriendo las familias, para que no haya hogares que reciban doble y algunos que no reciban nada”.

“Pedimos que lo primero sea comunicarse con Desarrollo y si no pudieron concretar la solicitud, o si Desarrollo no llegó, nos pueden contactar. Nosotros hacemos un listado con todas las personas que nos escriben y se los pasamos a Natalia, ella me dice si ya se cubrió a esa familia o no. Los módulos los hacemos teniendo en cuenta la cantidad de personas que tiene la familia, y si tienen niños o no”.

“Siempre llegan mensajes nuevos, a veces son más pedidos de los que llegamos a cubrir con las donaciones que tenemos. Esta semana, por ejemplo, nos llegaron 95 solicitudes, y solo vamos a poder entregar a 83 familias. Es una sensación muy fea, hay gente que hoy la está pasando muy mal. Pero no nos podemos volver locas, hacemos lo que podemos con lo que tenemos; y le pedimos al municipio encarecidamente que se ocupe de esas familias a las que no vamos a poder llegar”.

Respecto al futuro, Caro dice: “seguro hasta que termine la cuarentena lo vamos a seguir haciendo, y después iremos viendo cómo sigue, paso a paso”.