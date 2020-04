Sánchez: “El distanciamiento en el transporte queda a criterio del chofer y de los inspectores de tránsito con los controles”

Tras confirmar que la foto tomada por un vecino donde muestra una gran cantidad de pasajeros parados y sin poder cumplir el distanciamiento social, en una de las unidades del transporte urbano de pasajeros de nuestra localidad, RSM habló con el secretario de Gobierno Marcelo Sánchez, para conocer cuáles son los controles que se implementan para evitar la aglomeración de vecinos dentro de los colectivos.

Uno de los pasajeros que utilizó el transporte urbano de pasajeros que salió de Chacra 30 a las 7:30 de la mañana de este lunes, fue el colega Daniel Belloli. Al dialogar con el periodista, nos confirmó que efectivamente al abordar la unidad había personas paradas. “Sí esa foto es de acá. Por momentos éramos 10 y 11 personas que íbamos paradas en el colectivo”, expresó Belloli.

Cabe señalar que la medida emitida en su momento por la Comisión Nacional de Regulación de Transporte (CNRT), indica que todos los pasajeros del transporte urbano deben viajar sentados. El objetivo de la misma es reducir la conglomeración de gente y mantener cierta distancia entre quienes precisan trasladarse sí o sí.

Tras tener conocimiento de la situación en las unidades de Expreso Los Andes, no solo por los pasajeros que viajaron parados, sino por aquellos que lo hacen sentados compartiendo las butacas dobles, donde no se logra respetar el distanciamiento social, Sánchez manifestó a RSM que “el primero que tiene que hacer valer el distanciamiento social es el chofer. Es el primero que tiene que decir “hasta acá llego”. Si cumple la cantidad de personas que debe subir y no se baja nadie, debe seguir el viaje hasta la terminal”, indicó.

Pese a que la medida indicaba que tanto agentes de la CNRT como policía provincial debían controlar que esto se cumpla, el secretario de Gobierno manifestó que “no podemos tener un policía o un inspector de tránsito en cada colectivo”. Además del criterio del conductor del colectivo, Sánchez añadió que “después del chofer, los ordenadores de tránsito que están trabajando deben controlarlo”.

En ese sentido el funcionario municipal, explicó además que “la idea no es poner más frecuencias porque así incentivamos a la circulación de la gente. La idea del transporte público de pasajeros es que se utilice lo menos posible, esa es la bajada de Nación y Provincia. Si tenemos que poner más frecuencias lo iremos evaluando, pero no es la idea. Mañana (por hoy miércoles) mandaremos a que los ordenadores suban a los colectivos para controlar este tema. Si determinado horario no se banca la cantidad de gente pondremos más frecuencias” finalizó diciendo.

Lo cierto es que más allá de la benevolencia de los trabajadores del transporte urbano, que día a día también se exponen, pese a las medidas de seguridad, hasta el momento no hay controles específicos que eviten no solo la aglomeración de vecinos dentro de las unidades, sino tampoco en las paradas de colectivo, en especial cuando llueve.